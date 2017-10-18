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    Общество

    Экс-бойцам АТО предрекли судьбу движущей силы нового "майдана"

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    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой (141)

    (обновлено: )33122
    По мнению главы "Национального корпуса" Андрея Билецкого, Украина - не Латинская Америка, чтобы "устраивать бунты в стиле – пришли военные, оцепили президентский дворец". Он считает, что в стране "возможен лишь внутренний взрыв".
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    Пресс-служба Нацполиции

    КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады, лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий считает, что бывшие участники АТО могут стать основной движущей силой нового "майдана", если он произойдет.

    "Подозреваю, что если такая ситуация будет, то, безусловно, ветераны будут главной движущей силой этого процесса", — сказал депутат в опубликованном в среду интервью интернет-изданию "Апостроф", комментируя возможность участия в новом "майдане".

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    При этом, по его словам, бывшие бойцы не будут движимы борьбой за власть. "Точно не вопрос распределения власти (будет причиной их участия — Ред.). Вы представляете, чтобы "Азов", "Донбасс", ветераны 79-й аэромобильной бригады и так далее выходили за (главу МВД Арсена) Авакова и против (президента Петра) Порошенко, например?" — заявил Билецкий.

    Также, по его мнению, смена власти в Украине не произойдет в результате военного переворота.

    "Понимаете, здесь не Латинская Америка, чтобы устраивать бунты в стиле – пришли военные, оцепили президентский дворец… Это, возможно, понравится обывателю, но совершенно нереалистично. Это, конечно, забавные вещи, но об этом может говорить (депутат Вадим) Рабинович, потому что от этого может быть хороший рейтинг, но этого не может быть. Возможен лишь внутренний взрыв", — сказал Билецкий.

    Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич" и ряд общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. По словам Саакашвили, если требования не выполнят, демонстранты будут настаивать на отставке президента Петра Порошенко.

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    Ранее митингующие разбили палаточный городок у стен Рады, заявляя, что останутся возле парламента до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Во вторник вечером между протестующими и правоохранителями произошли несколько столкновений. По данным полиции, пострадали четыре человека, в том числе силовики.

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