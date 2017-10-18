наверх
18.10.201712:40
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    Появилось видео "майдана" Саакашвили с высоты птичьего полета

    Тема:

    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой (133)

    (обновлено: )48430
    На канале vnebo.com.ua в Youtube размещены кадры протестов возле здания Верховной Рады, снятые во вторник дроном. На видео видно, как устанавливаются палатки и охраняется парламент.
    Канал vnebo.com.ua на youtube

    ​Во вторник несколько тысяч человек с флагами партий "Национальный корпус", "Свобода", а также "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Митингующие разбили палаточный городок у стен Рады, заявляя, что останутся возле парламента до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

    Читайте также: Депутаты поставили страну на уши: драки, перепалки, оскорбления

    На момент публикации ситуация у здания Рады спокойная, в правительственном квартале усилены меры безопасности. Правоохранители оцепили здание парламента, подходы к зданию Верховной Рады перекрыты железными заборами. В палаточном городке работает полевая кухня. 

    Читайте также: Майдан Саакашвили: тревожная ночь, тревожное утро, охрана Порошенко

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Акция в Киеве с требованием реформ
    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой
    Флаг ЕС. Архивное фото
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Больница в Украине. Архивное фото
    Медреформа или медицинский геноцид?
    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    Отопительный сезон: в ожидании холодов