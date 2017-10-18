Индивидуальное "покращення". Как сегодня живут герои Майдана

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Каждый год в канун годовщины Майдана припоминаются те большие надежды и громкие обещания, которые звучали осенью и зимой 2013-2014 годов со сцены в центре столицы. Для многих тогдашних народных борцов за справедливость Майдан стал трамплином для стремительной политической карьеры. Однако спустя четыре года, все чаще "герои Майдана" попадают в скандальные истории и сами становятся фигурантами уголовных дел.

О том, как живут "народные герои" Майдана, — в обзоре РИА Новости Украина.

От коменданта до спикера Рады

За годы после Майдана стремительную политическую карьеру сделал комендант Евромайдана, а ныне спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Еще в марте 2017 года Парубий говорил, что живет на 2500 гривен в месяц, хотя получает 19000 гривен. По его словам, оставшиеся деньги он отправляет семье во Львов. "Мне довольно легко прожить на эти небольшие средства, это реально, я своим примером доказываю это, совершенно не напрягаясь", — заявлял Парубий.

В своей декларации спикер Рады писал, что за 2016 год заработал 537,4 тыс гривен, из которых 188,4 грн является зарплатой. При этом в собственности у Парубия не числится ни дом, ни квартира, ни земельный участок. Все они записаны на его жену, которая заработала в прошлом году 18 тысяч гривен.

В октябре 2016 года, писали СМИ, Парубий задекларировал 5 квартир и 2 дома — все находятся во Львове. При этом сам политик не являлся владельцем ни одной из них.

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Парубий также владеет автомобилем Suzuki SX4 стоимостью более полумиллиона гривен. Однако, писали СМИ, по факту глава парламента ездит на представительском Mersedes в сопровождении джипа Toyota Land Cruiser. Нередко спикер передвигается по Киеву, сопровождаемый целым кортежем. Сам Mercedes, на котором возят Парубия, – это служебное авто, которое находится на балансе Рады.

Мустафа Найем

Мустафа Найем после Евромайдана круто изменил свою судьбу, превратившись из журналиста в политика. Сейчас он член политсовета партии "ДемАльянс".

Именно Найем 21 ноября 2013 года сделал запись в Facebook с призывом прийти на Майдан, что и стало началом Революции.

"Встречаемся в 2.30 под монументом Независимости. Одевайтесь тепло, берите зонтики, чай, кофе, хорошее настроение и друзей", — призывал Найем.

Осенью 2014 года Найем был избран депутатом Рады от блока Петра Порошенко. Единственное, что его тогда смущало — низкая зарплата нардепов. "Как можно жить на 6 тысяч гривен?" — возмущался он.

Примечательно, что в его декларации за 2015 год значился доход в 188,1 тыс грн, из чего следовало, что в месяц он зарабатывал в среднем по 16 тысяч гривен. Прибавку к депутатской зарплате Найем получал, подрабатывая преподаванием в католическом университете во Львове и в Национальной академии внутренних дел. Как писали СМИ, также его спонсировал фонд Виктора Пинчука.

За 2016 год Найем задекларировал 207,9 тыс гривен доходов, из которых 85 тыс составляла зарплата. При этом в собственности у депутата значилось лишь 20% квартиры в Киеве площадью 63 кв. М и Honda Accord 2008 года за 364 тыс. гривен.

Владимир Парасюк

Владимир Парасюк до Евромайдана учился и работал во Львове, в свое время был участником местной команды КВН. После создания "Самообороны Майдана" стал членом одной из сотен.

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Знаменитым на всю страну Парасюк стал 21 февраля 2014 года после речи на Майдане с призывом к вооруженному штурму в случае, если президент Виктор Янукович не уйдет в отставку.

После Майдана Парасюк пошел в депутаты и успел заработать репутацию одного из самых драчливых парламентариев. То он подрался с нардепом от "Оппозиционного блока" Александром Вилкулом, то ударил ногой в лицо замначальника главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ Василия Писного, то устроил дебош с полицией на блокпосту в Славянске.

Впрочем, все свои выходки он объясняет борьбой "за Украину и честную власть".

Кроме того, нардеп фигурировал не в одном уголовном деле, но все они до суда так и не дошли. Последнее — Следком РФ объявил Парасюка в розыск по делу о нападении на консульство РФ во Львове.

Как писал Парасюк в декларации, за 2016 года он заработал 525,8 тыс гривен – зарплата, компенсация за аренду жилья, расходов, связанных с депутатского деятельностью, выплата "командировочных". Наличных средств парламентарий не имеет. Ни личного жилья, ни авто у Владимира Парасюка тоже нет. Он пользуется Skoda SuperB, собственником которой является некий Александр Голуб.

Зато в декларацию Парасюк внес свою маму Оксану Парасюк, годовой доход которой за 2016 год составил около миллиона гривен! Вся недвижимость также принадлежит его маме и бабушке. А это два небольшие дома и четыре земельных участка.

Казак Гаврилюк

Активист Евромайдана, казак четвертой сотни Самообороны Майдана Михаил Гаврилюк получил известность в разгар Майдана благодаря "голому видео", выложенному в сеть (22 января 2014 года на улице Грушевского в Киеве бойцы спецотряда внутренних войск на морозе раздели Гаврилюка до носков).

На данный момент Гаврилюк нардеп от "Народного фронта", член МДО "Депутатский контроль". Поначалу Гаврилюк стеснялся своей "некомпетентности" и рассказывал, что все законопроекты ему помогают читать его помощники. Но затем разошелся и даже стал предлагать свои идеи: например, легализовать проституцию, а налоги с этой деятельности направлять на поддержку армии.

Успел Гаврюлик за это время и оскандалится. В мае 2017 года Гаврилюк ударил в лицо журналиста Василия Крутчака, когда тот пытался у него взять интервью по последним новостям в стране. О скандальном эпизоде сообщил сам журналист, выложив на своей странице в Facebook видео. По словам журналиста, у него был разбит телефон и порвана рубашка.

Что касается недвижимости, то Гаврилюк успел приобрести квартиру в Черновцах площадью 30,8 кв.м и дом в селе Яривка (Черновицкой области), где живет его мать Мария. За 2016 год нардеп получил 157,1 тыс гривен депутатской зарплаты. По сравнению с 2015 годом, зарплата Гаврилюка возросла аж в два раза.

Егор Соболев

Егор Соболев прошел путь от организатора и коменданта студенческого Майдана до нардепа фракции "Самопомощь" в Раде и главного люстратора страны.

Однако в октябре 2016 года борец с коррупцией и ярый сторонник люстрации Егор Соболев и сам оказался в центре внимания СМИ после того, как журналисты отыскали его особняк под Киевом. Хотя, судя по декларации о доходах, основной добытчик в его семье — жена, ведущая Маричка Падалко.

Журналисты опубликовали в сети фото его виллы в элитном селе Горбовичи (неподалеку от Киева). При этом они обратили внимание на один интересный факт — земельный участок на 8 соток Соболев внес в декларацию еще в 2013 году.

Ранее Соболев не раз говорил, что основной источник дохода семьи — его жена. В 2014 году общий доход Соболева составил 38,9 тыс. гривен, его жены — 329,5 тыс. гривен, в 2013 году — 116,6 тыс. гривен и 372,8 тыс. гривен соответственно. А его жена Маричка Падалко заработала за это время аж в пять раз больше. Ее зарплата на "1+1" составила 450,9 тыс. гривен.

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Также в декларации было указано, что Соболев владеет двумя земельными участками площадью 800 кв. м и 136,9 кв. м в селе Горбовичи, а также домом на 54,2 кв. м. в Белоцерковцах. Кроме того, Соболеву принадлежит торговая марка "Свідомо". У его жены, Марии Падалко, во владении только квартира в Киеве площадью 47 кв. м, и авто Mazda 3 выпуска 2005 года.

По материалам из открытых источников интернет