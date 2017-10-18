Активизация митингующих будет в четверг, но Майдана пока нет - Бортник

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Нового пика активности митингующих возле Верховной Рады стоит ждать в четверг, 19 октября, когда ожидается рассмотрение ряда важных вопросов, но называть протест "Майданом" пока рано, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Во вторник, 17 октября, в Киеве под стенами Верховной Рады проходила акция протеста соратников экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили и ряда других оппозиционных политических сил, в частности "Объединения "Самопомич". Организаторы и участники акции требовали от парламента отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, сделав партийные списки открытыми, а также создать антикоррупционный суд.

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"Я думаю, что сегодня уже активность упадет… Я не думаю, что ночью будет какой-то большой митинг, скорее всего, стоит ожидать максимум протеста в четверг, когда планируется рассмотрение очень важных вопросов", — сказал Бортник в комментарии РИА Новости.

Он считает, что акция не будет носить массовый характер и перейдет в перманентный протест, если не будет провокаций. "Если случится какой-то эксцесс, кто-то не дай бог погибнет или власть применит какую-то необоснованную силу — это может вывести людей более массово на улицы. Пока что это маловероятный сценарий, разве что может быть какая-то провокация. Я думаю, пока что протест перейдет в такую палаточную фазу, а в четверг нас будет ожидать очередной пик", — заявил Бортник.

Он отметил, что политические силы, которые выступили организаторами акции, очень разные, а некоторые требования выглядят "как пас президенту" — возможность начать свою избирательную кампанию. В частности это касается требований отмены депутатской неприкосновенности, инициатором которой ранее выступил президент Украины.

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"Пока что оппозиция находится в стадии такого броуновского движения, где каждый преследует свои ситуативные цели, но любая эскалация может превратить это броуновское движение в ситуацию "майдана". Но пока это не "Майдан", — считает политолог.

В результате столкновений под Радой пострадали четыре человека, среди которых – один полицейский. Итогом митингов стало установление палаток под зданием Рады на улице Грушевского.