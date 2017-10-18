Скажи мне, кто твой друг. Список врагов Порошенко

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Украина напряглась в ожидании "грузинского Майдана": протестов в столице, возглавляемых и вдохновляемых бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Во власти заметно нервничают: в разы усилили меры безопасности в центре Киева, загодя раздавали листовки с призывами-намеками не поддерживать новые протесты.

Но Саакашвили — далеко не единственный политический оппонент и жесткий критик режима, желающий из роли оппозиционера переместиться во властное кресло.

Главный враг

Петр Порошенко с первых дней своего президентства взял курс на жесткую централизацию власти, концентрацию ее в одних — своих — руках. Это прочувствовали на себя и ранее крайне могущественные конкуренты-олигархи (Коломойский, Фирташ), и разномастная оппозиция.

Фактически врагом номер 1 для президента остается лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Отношения с нынешним главой государства у них не сложились еще со времен президентства Виктора Ющенко, а обострились после выхода политсилы "леди Ю" из парламентской коалиции.

Сегодня у Тимошенко есть относительно высокий президентский рейтинг, огромный политический опыт и попытки получить новых союзников. Во время прорыва границы Саакашвили лидер "Батькивщины" была рядом с экс-губернатором Одессы, проводила пресс-конференцию во Львове. Также в эту условную коалицию вошел мэр Львова Андрей Садовый, поддержавший Саакашвили.

Ходят упорные слухи, что политически к "леди Ю" может вернуться министр внутренних дел Арсен Аваков, один из лидеров "Народного фронта" и формальный соратник президента, с котором, однако, у него давний конфликт. Сам Аваков, впрочем, опровергал подобные заявления.

Но у лидера "Батькивщины" есть и проблемы: так, один из политических экспертов сообщил РИА Новости Украина, что на Тимошенко не готовы сделать ставку в США — "там ей просто не доверяют".

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Бывший друг, записная оппозиция и олигархи

Сам Саакашвили, институтский приятель президента, после отставки с поста главы Одесской ОГА обычно называет Порошенко "барыгой". За плечами у Саакашвили — президентство в Грузии и грозная риторика, но он вряд ли сможет стать фигурой, которая объединит оппозицию.

Да и личные рейтинги политика слишком низки, чтобы за него на улицы могло выйти психологически ощутимое для власти количество людей. Вспомним хотя бы его турне по Украине после прорыва границы, не собравшее аншлагов в регионах — приходило максимум две сотни человек.

Традиционно жестко критикуют главу государства в "Оппозиционном блоке" и Радикальной партии Ляшко. Но зачастую этот антагонизм остается только на словах: когда в Раде коалиции нужны голоса, и "Оппоблок", и радикалы спешат ими поделиться.

Теоретически выступить против президента и его политики могут в регионах, где сильны позиции национальных меньшинств. Скандальный закон "Об образовании", его "языковая" часть, взбудоражил Закарпатье, но губернатор региона Геннадий Москаль — близкий к Порошенко человек, известный своей жесткостью в борьбе с оппонентами.

Зуб на Порошенко и у олигарха Игоря Коломойского, а также экс-соратника президента, беглого народного депутата Александра Онищенко. Недавно они встречались в Швейцарии и наверняка обсуждали политическую ситуацию в Украине. Влияние Коломойского на политикум страны заметно уменьшилось, но его опыт и умение вести в том числе политические дела никуда не ушли.

Оппозиция слишком слаба

Протестный потенциал в Украине сегодня очень силен, но нет политических сил, которые могут его представить и возглавить, считает политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

По его мнению, реальную оппозицию Порошенко сегодня представляет только Юлия Тимошенко.

"Дело в том, что нынешняя оппозиция — самая слабая за всю историю независимости Украины. Она расколота на много лагерей, она корумпирована и ориентирована на сотрудничество с властью. Протестный потенциал украинцев составляет 70-80 процентов, но его, по сути, не кому представлять", — заявляет политолог.

Он уверен, что сегодня мы наблюдаем некие смотрины, праймериз перед парламентскими и президентскими выборами.

"Они, конечно, осложнены социально не популярными реформами, когда общество раздраконено. Демонстрировать активность могут и "правые" силы", но опасности для власти они не составляют. Тем более, что неконтролируемых правых практически не осталось — слишком многие не брезгуют сотрудничеством с группами внутри власти", — рассказал Бортник.

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