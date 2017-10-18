Семен Глузман предрекает Порошенко и Гройсману "серьезные проблемы"

РИА Новости Украина

Десятки тысяч врачей, постоянно унижаемых системой, молчат. В чем причина этого – страх, лень? Этими вопросами на своей странице в Facebook задается известный правозащитник, диссидент и врач-психиатр Семен Глузман. При этом, продолжает он, некоторые компенсируются поборами, другие уходят из профессии, третьи – навсегда уезжают.

"Молчат, терпят. В углу, шепотом благодарят меня за противостояние никудышнему, социально опасному министру. Шепотом, как будто в стране все еще существует КГБ. Некоторые, осмелившись, спрашивают: сколько это разрушение системы будет продолжаться? Кто позволяет Ей вести себя так нагло, брутально? Почему Она позволяет себе безнаказанно такие выходки, за которые другой министр навсегда бы закончил карьеру?" – отмечает правозащитник.

Только слухи, никакой информации, добавил он.

"Как в удаляющемся СССР. Потому что мы – молчаливое быдло. Тихие кабинетные решения с неизвестными нам лоббистами. Кто-то утверждает о Ее родственных связях в верхушке республиканской партии США. Кто-то говорит о больших левых деньгах, идущих от международных закупок медикаментов прямо в подготовку будущей президентской кампании в Украине. Кто-то подозревает руководство США в планах очистить территорию Украины от населения…" – сообщил Глузман.

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Врач заявляет, что не хочет питаться слухами.

"Сегодня я твердо знаю одно: молодой политик Гройсман взрослым политиком не станет, поскольку слишком усердно и публично поддерживает Ее. Думаю, будут серьезные проблемы и у Порошенко во время очередных президентских выборов. Ее уже не будет в министерском кресле, а за прошлое придется платить. На развалинах полностью разрушенной системы общественного здравоохранения политический пиар не сделаешь", – подчеркнул диссидент.

Разве что с помощью пресловутой украинской гречки, такой полезной для диабетиков и украинских политиков, резюмировал Глузман.