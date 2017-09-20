Комитет Рады по здравоохранению выразил недоверии Супрун

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения выразил недоверие и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун, сообщила глава Комитета, член парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Ольга Богомолец.

"Результат очередного дня борьбы за построение социально справедливого государства. Под вечер состоялось заседание Комитета ВР по вопросам здравоохранения, на котором депутаты единогласно выразили недоверие и.о. министра здравоохранения У. Супрун. Одной из причин стало признание неудовлетворительной работу Минздрава по выполнению программы "Лечение граждан Украины за рубежом", на которую было выделено более 336 млн гривен", — написала Богомолец на своей странице в Facebook.

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Она также сообщила, что Комитет единогласно поддержал требования медицинских профсоюзов, которые "накануне проводили предупредительную акцию протеста перед Кабмином и Верховной Радой и передали в Комитет копии 100 000 подписей медицинских работников со всей Украины".

"Принято решение произнести их требования с трибуны Верховной Рады, а также подготовить проект соответствующего постановления ВР с рекомендациями Кабмина принять меры для их удовлетворения", — добавила Богомолец.

Facebook Ольги Богомолец Комментарий Ольги Богомолец

Во вторник, 19 сентября, в Киеве протестовали медработники, требуя погасить задолженность по зарплате. Помимо этого медики добиваются увеличения финансирование всей сферы здравоохранения до 7% ВВП. Также врачи требовали привлечь их к медицинской реформе.