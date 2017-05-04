В конгрессе США проголосовали за отмену реформы Обамы в здравоохранении

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В четверг, 4 мая, палата представителей конгресса США проголосовала за отмену ключевой реформы президента Барака Обамы в здравоохранении, свидетельствуют результаты голосования.

Также в конгрессе проголосовали за замену этой реформы новой программой.

За данную меру проголосовали 217 депутатов палаты — всего на один больше минимального числа, которое требовалось для прохождения законопроекта.

Новая программа призвана увеличить конкуренцию на рынке здравоохранения и снизить цены, которые в США остаются рекордно высокими в мировом масштабе. Республиканцы заявляют, что реформа Обамы не достигла целей и лишь сократила доступ к здравоохранению.

Демократы заявляют, что предложенная республиканцами программа приведет к потере рабочих мест и сокращению медицинского обслуживания для малообеспеченых и среднего класса, увеличив льготы для богатых.