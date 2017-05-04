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    В мире

    В конгрессе США проголосовали за отмену реформы Обамы в здравоохранении

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    Новая программа в здравоохранении призвана увеличить конкуренцию на рынке здравоохранения и снизить цены, которые в США остаются рекордно высокими в мировом масштабе.
    Капитолий в Вашингтоне
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В четверг, 4 мая, палата представителей конгресса США проголосовала за отмену ключевой реформы президента Барака Обамы в здравоохранении, свидетельствуют результаты голосования. 

    Барак Обама во время прощальной речи
    REUTERS Jonathan Ernst
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    Также в конгрессе проголосовали за замену этой реформы новой программой.

    За данную меру проголосовали 217 депутатов палаты — всего на один больше минимального числа, которое требовалось для прохождения законопроекта.

    Новая программа призвана увеличить конкуренцию на рынке здравоохранения и снизить цены, которые в США остаются рекордно высокими в мировом масштабе. Республиканцы заявляют, что реформа Обамы не достигла целей и лишь сократила доступ к здравоохранению.

    Демократы заявляют, что предложенная республиканцами программа приведет к потере рабочих мест и сокращению медицинского обслуживания для малообеспеченых и среднего класса, увеличив льготы для богатых.

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