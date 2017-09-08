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    Глузман: всегда так - чужих зовем на помощь, а свои никому не нужны

    (обновлено: )18960
    Рано или поздно уйдет нынешний министр здравоохранения, на смену ему президент пригласит очередного чужака и неспециалиста – из Гондураса или Сомали, а наши, знающие и умеющие, так и останутся невостребованными, прогнозирует Семен Глузман.
    Семен Глузман
    скриншот видео

    РИА Новости Украина

    Утром в четверг, 7 сентября, высокопоставленный украинский чиновник по моей просьбе принял двух моих молодых коллег, пишет на своей странице в Facebook известный врач-психиатр, диссидент и правозащитник Семен Глузман.

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    "Я – только присутствовал. Слушал. Для меня это было удивительное утро. Сквозь интенсивную головную боль я внимательно слушал, как мои молодые друзья, менеджеры системы общественного здравоохранения в прошлом, легко и просто объясняли знаменитому Мэтру возможности и смысл институционной системной реформы. Той настоящей реформы, которая к минздраву Украины никакого отношения не имеет", – сообщил правозащитник.

    Глузман признается, что испытывал двойственное чувство: "радость и гордость, потому что еще раз убедился, как полна умными профессионально мыслящими молодыми людьми моя страна. И серую тоску, поскольку понимал, что умные и квалифицированные люди этому государству не нужны".

    "Высокопоставленный украинский чиновник не скрывал своего восхищения. Он предложил моим молодым друзьям поддержку и возможность продолжения общения с ним. Увы, головная боль моя лишь усилилась. Как и серая неизбывная тоска. Я отчетливо понимал причину: мой давний знакомый, высокопоставленный чиновник, умница, интеллигент и блестящий специалист, также – бывший!", – отметил врач-психиатр.

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    Рано или поздно, добавляет он, уйдет нынешний министр здравоохранения

    "На смену наш Президент пригласит очередного чужака и неспециалиста. Из Гондураса. Или Сомали. А наши, знающие и умеющие, так и останутся невостребованными. Такая у нас судьба", – подытожил Глузман.

    Скриншот с сайта Facebook

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