Кравченко: Минздрав собирается растащить последний оплот здравоохранения

Беседовала Анна Лаба, РИА Новости Украина

Министерство здравоохранения Украины в лице и.о. его главы Ульяны Супрун настаивает на незамедлительном принятии закона "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств". По утверждению Супрун, позволит создать более прозрачную систему финансирования украинской медицины.

Об истинных целях и намерениях команды реформаторов от Минздрава в интервью РИА Новости Украина рассказал ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.

По словам Ульяны Супрун, законопроект необходимо принять до лета, чтобы успеть внести соответствующие изменения в госбюджет и начать реализацию первого этапа медреформы по внедрению государственного медицинского страхования.

— Заявления Супрун напомнили мне эпизод из фильма "Собачье сердце", когда Полиграф Полиграфович Шариков выступает с трибуны: «Все взять и поделить!». Это нагромождение причудливых образов, видений и фантазий, хаос, сумбур и гротеск, одним словом, фантасмагория. Это все лишь фантазии госпожи Супрун, произнесенные с уверенностью, что все это будет воплощено в жизнь, хотя никаких законодательных и финансово-экономических оснований для этого нет. Она вообще не понимает, о чем говорит.

Ульяна Супрун добавила, что многое уже сделано для старта медицинской реформы, в частности, принята соответствующая концепция Кабинета министров, изменены многие приказы самого министерства.

— Все те законопроекты, которые подготовлены Кабмином, — это еще не законы. Поэтому давайте говорить в рамках правого поля. У нас на данный момент существует Конституция Украины, 49 статья которой четко определяет, что медицинская помощь в Украине предоставляется на безоплатной основе. Акцентирую внимание на манипуляциях, которые применяются все 25 лет независимости Украины любой властью при проведении реформ в сфере здравоохранения – все говорят о бесплатной медицине. Никогда ни в Украине, ни в Советском Союзе, ни на всем постсоветском пространстве не было бесплатной медицины. И в нашей Конституции записано "безоплатная", то есть такая, которая не оплачивается на момент оказания медицинской помощи. На момент обращения за медицинской помощью ты не платишь – ты уже за все заплатил своими налогами. Медицина финансируется из государственного бюджета, а он наполняется из кармана граждан. Законопроект, подготовленный Минздравом, противоречит Хозяйственному Кодексу, Гражданскому Кодексу, Закону Украины об основах законодательства в здравоохранении, Налоговому Кодексу.

По словам и.о. главы Минздрава, смена системы финансирования охраны здоровья изменит оплату врачам, чтобы были качественные, доступные медицинские услуги, но и чтобы врачи и другие медработники имели достойную зарплату и достойные условия работы. К тому же, появится возможность разорвать контракт с врачом, если в его работе что-то не будет устраивать.

— Получается, что из-за того, что у нас система здравоохранения и состояние дел в медицинском обеспечении в целом оставляет желать лучшего, медики виноваты. И это при том, что ни центральные, ни местные органы власти ничего не сделали для того, чтобы обеспечить медиков достойными условиями труда: организацией работы и медицинского обеспечения. И о каких контрактах или декларациях можно говорить в правовых взаимоотношениях между пациентом и врачом, если опять же это противоречит действующему законодательству?

По словам Супрун, важной составляющей медицинской реформы является автономизация медицинских учреждений.

— Фактически – это грузинский вариант. Все, что нам сейчас пытаются навязать, как раз напоминают произошедшее в Грузии, где в рамках реформирования системы здравоохранения все лечебно-профилактические учреждения были приватизированы. При этом приватизированы тремя фармацевтическими компаниями, которые, по сути, принадлежат одной группе людей. А основная задача фармацевтических компаний – превратить врача в продавца лекарств конечному потребителю.

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По словам Супрун, принятие этого закона позволит создать более прозрачную систему финансирования украинской медицины.

— Ее риторика сейчас по некоторым вопросам на 100 процентов соответствует риторике Квиташвили, Перегинца и всей этой братии "международников". Самое главное – они (а я знаю, кто за ними стоит) нацелены на то, чтобы получить в свои руки распределение медицинской субвенции. По сути, медицинская субвенция – это как раз и есть та единственная гарантия государства перед населением в области здравоохранения, которая выполняется. Они и это украсть хотят. У нас субвенция на здравоохранение составляет 77 миллиардов гривен (при этом Супрун путает субвенцию со всем медицинским бюджетом). И.о. министра поделила и на пальцах рассчитала, что на одну семью приходится по 4,5 тысячи гривен. Мол, куда они уходят, лучше бы их людям отдали!

Согласно украинскому законодательству, здравоохранение у нас финансируется по смешанному многоканальному типу: за счет местного бюджета, центрального бюджета и дополнительных поступлений. Учитывая то, что в Украине на местном уровне налогов остается очень мало, их не хватает, соответственно, они этими деньгами не могут покрыть защищенные статьи и социально ориентированные направления. Поэтому для всех эта медицинская субвенция, как воздух. Они ждут прихода этих денег, поскольку ими покрывают расходы на коммуналку, энергоносители, заработную плату. Именно за счет медицинской субвенции в Украине с большим трудом, но еще функционирует система здравоохранения, она еще способна выполнять свою функцию. Может быть, и плохо, но все-таки дать гражданам необходимое медицинское обеспечение и доступ к медицинской помощи.

Что будет означать для пациентов перераспределение медицинской субвенции?

— Это чревато тем, что в больницах не будет света, не будет отопления, не будет работать канализация. А у медиков, которые будут в этой больнице под дырявой крышей во время дождя сидеть, не будет зарплаты. И, исходя из этого, пускай теперь пациенты, наши граждане, сделают вывод: какая это будет медицина. И врачей не будет, вряд ли они станут работать в таких условиях. Медицинская помощь станет не более доступной, как утверждает Супрун и ее команда, а как раз с точностью "до наоборот".

По словам Ульяны Супрун, законопроект необходимо принять до лета, чтобы успеть внести соответствующие изменения в госбюджет и начать реализацию первого этапа медреформы по внедрению государственного медицинского страхования. Она подчеркнула, что любое промедление с принятием законопроекта приведет к тому, что осуществление медицинской реформы будет отложено на несколько лет.

— Это бред сивой кобылы. И госпожа Супрун, и господин Квиташвили являются представителями международных финансовых институтов, которые рассматривают Украину сугубо как потребительский рынок. Поскольку у нас все уже разграблено до ручки, теперь они нашли и подбираются к этому последнему оплоту национальной системы здравоохранения – к медицинской субвенции. И эту субвенцию они хотят перераспределить совсем другим способом под видом благих намерений, несмотря на то, что она имеет целевое назначение. И в этом — самая большая угроза. Это просто группа международных жуликов, аферистов, которые, как саранча, мигрируют и обескровливают целые государства.

Правительство приняло постановление "Об обеспечении доступности лекарственных средств", Ульяна Супрун напомнила, что решение подготовлено в соответствии с концепцией реформирования ее ведомства.

— Если вопрос в Украине стоит о государственном обеспечении лекарствами, причем тут коммерческие сети аптек? Хочу и я вам напомнить, что произошло в ходе реформирования системы здравоохранения в той же Грузии. Там был создан фонд реимбурсации, и этот фонд не государственный. Он находится в руках одного олигарха, который не является гражданином Грузии. Так вот в Грузии существует замкнутый цикл: начиная от больницы и врача, заканчивая государственными средствами, которые из бюджета перекочевывают, минуя пациентов, в фонд реимбурсации, который, по сути, находится в частных руках. Однако в Грузии сейчас происходит обратная реформа: новое правительство, которое пришло к власти все больницы выкупает назад в государственную собственность и планирует изменения по этому фонду реимбурсации в обеспечении лечебно-профилактических учреждений. А эти международные жулики мигрируют по миру.