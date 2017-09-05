Глузман о депутатах, негодяях и дураках

РИА Новости Украина

Верховная Рада открылась. Новая сессия парламента начала свою работу во вторник, 5 сентября. Депутаты ждут "горячего" политического сезона, поскольку с осени в стране фактически стартует неформальная избирательная кампания: политики будут готовиться сначала к президентским, а затем к парламентским выборам, которые пройдут в 2019 году.

При этом в ВР ожидаются длительные политические торги по поводу принятия ряда ключевых реформ, в частности пенсионной и медицинской. Депутатам также предстоит принять так называемый закон о реинтеграции Донбасса, который уже оброс слухами. В документе РФ, предположительно, будет названа "агрессором". При этом текст документа до сих пор не обнародован и известен только узкому кругу лиц, вовлеченных в его разработку.

Врач-психиатр, диссидент и правозащитник Семен Глузман назвал происходящее "продолжением сериала "Сессия Верховной Рады".

"Актеры прежние. Прежними будут и жанры, от лицедея в маске, демонстрирующей сугубый патриотизм, до фокусника-иллюзиониста, очищающего карманы зрителей. Ну, а главный режиссер в который раз покажет уроки дрессуры: ручных гиппопотамов и нежно говорящих волков. Женщина-канатоходец в который раз потрясет публику смелым проходом над негодующим парламентским большинством…", — написал Глузман на своей странице в Facebook.

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По-видимому, продолжает правозащитник, останется в начальствующем кресле исполняющая обязанности министра здравоохранения (Ульяна Супрун — Ред). Так и не ставшая легитимным министром.

"Эх, был бы я громогласным оракулом, сказал бы им, дорогим (в прямом смысле) депутатам: "Малоуважаемые дамы и господа! Я не могу заставить вас голосовать в зале по совести. Или, что то же самое, согласно велению здравого смысла. Но прошу помнить, на руинах украинской системы общественного здравоохранения напишут ваши имена. Потомки ваши увидят их в исторических текстах и скажут вслух: мой депутатствующий предок был легко подкупаемым негодяем или легковерным дураком", — подчеркнул диссидент.

Facebook Семена Глузмана Скриншот с сайта Facebook

При этом украинские политики, уверен Глузман, — "странные люди".

"Очень странные в определенном смысле. Ничего не боятся. Ни бесславия, ни поругания потомками", — подытожил врач.