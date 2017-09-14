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    Семен Глузман: Украина скатывается в откровенную грязь

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    Саакашвили "окопался" во Львове: скандал продолжается (485)

    (обновлено: )1196201
    Так и не реализовав возможности демократии, Украина скатывается в анархию: надругательство над правом неизбежно ведет к деструкции системы, уверен Семен Глузман.
    Семен Глузман
    facebook.com/Семен Глузман

    РИА Новости Украина

    Необдуманные поступки правителей, неумение народа их контролировать, неожиданные, непредусмотренные факторы раздора. Далее – как и прежде, по Горбачеву. Прогнившая изнутри империя в одночасье распалась. Почти бескровно. Кровь полилась потом, написал на своей странице в Facebook известный правозащитник, врач-психиатр, диссидент Семен Глузман.

    Портфели. Архивное фото
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк
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    Он уверен, что история с возвращением Саакашвили – "на самом деле, предвестник конца". 

    "Так и не реализовав возможности демократии, мы скатываемся в анархию. Не по Кропоткину, а по Махно. Надругательство над правом неизбежно ведет к деструкции системы. К разложению. Каждый день, каждый месяц – нарастающий запах гнили, запах разложения", – отметил Глузман.

    А новые популярные телевизионные комментаторы Илья Кива и Игорь Мосийчук – символы разложения, добавил правозащитник, "уже намного обогнавшие Ляшко и Каплина". 

    "Здесь же и Президент, неотвратимо двигающийся по следам Януковича, павшего с высоты своеволия в грязь. В обычную липкую уличную грязь. Так и не ставшего единовластным правителем страны", – подчеркнул врач. 

    При этом он уверен, что мы – останемся.  

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    "Останутся деревья, реки, дождевые черви, плохо, небрежно выстроенные дома. Одичавшие коты и собаки. Останется ли государство Украина?" – задается вопросом Глузман.

    Facebook Семена Глузмана
    Комментарий Семена Глузмана

    Саакашвили при поддержке сторонников прорвался в воскресенье через кордоны пограничников и правоохранителей на пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины. При этом он не проходил пограничный и таможенный контроль. На пункте пропуска "Шегини" произошли потасовки между сторонниками экс-президента Грузии и правоохранителями. Открыто уголовное производство по четырем статьям, в частности об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

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