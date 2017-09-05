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    Политика

    Супрун готова стать "полноценным" министром здравоохранения

    (обновлено: )2301
    Ульяна Супрун утверждает, что сейчас министерство работает так же, как работало бы, в случае если бы она была министром.
    Ульяна Супрун. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. И.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун заявляет, что готова занять должность министра.

    Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Год Супрун. Год цинизма, лжи и дешевого пиара

    "С самого начала я исполняла обязанности министра и имею все полномочия, какие имеет министр", — сказала Супрун в эфире телеканала ICTV.

    Она отметила, что сейчас министерство работает так же, как работало бы, в случае если бы она была министром.

    "Но да, готова, когда придет время — буду готова полноценно перебрать министерство", — подчеркнула она, отвечая на вопрос о том, готова ли она возглавить Министерство здравоохранение.

    Напомним, Ульяна Супрун была назначена первым заместителем министра здравоохранения 27 июля 2016 года и и.о. министра 1 августа 2016 года.

    Отметим, по мнению. некоторых экспертов, в Минздраве не будет министра, пока Владимир Гройсман остается премьер-министром

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