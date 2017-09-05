Супрун готова стать "полноценным" министром здравоохранения

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. И.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун заявляет, что готова занять должность министра.

"С самого начала я исполняла обязанности министра и имею все полномочия, какие имеет министр", — сказала Супрун в эфире телеканала ICTV.

Она отметила, что сейчас министерство работает так же, как работало бы, в случае если бы она была министром.

"Но да, готова, когда придет время — буду готова полноценно перебрать министерство", — подчеркнула она, отвечая на вопрос о том, готова ли она возглавить Министерство здравоохранение.

Напомним, Ульяна Супрун была назначена первым заместителем министра здравоохранения 27 июля 2016 года и и.о. министра 1 августа 2016 года.

Отметим, по мнению. некоторых экспертов, в Минздраве не будет министра, пока Владимир Гройсман остается премьер-министром.