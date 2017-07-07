Супрун уточнила, когда Рада проголосует за медицинскую реформу

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. Работа над правками к закону о медицинской реформе в Украине позволяет утверждать, что голосование по этому вопросу может состояться на следующей неделе. Об этом сказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, которая находится в Лондоне в составе украинской делегации, передает Укринформ.

"Надеемся, что до четверга будем голосовать в Верховной Раде", — сказала глава Минздрава.

Она подчеркнула, что правительство во главе с премьер-министром и президентом поддерживают эту реформу.

"Сейчас работает рабочая группа в комитете здравоохранения, они сотрудничают с нашими специалистами и с заместителем министра Ковтонюком, и они смотрят на правки, которые подали народные депутаты. К сожалению, их очень много — 886, но они в основном по блокам. Сейчас обсуждают каждый блок", — сказала Супрун.

Ранее Супрун заявляла, что в Украине нет бесплатной медицины и пора перестать врать о том, что она существует.