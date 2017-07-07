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    Общество

    Супрун уточнила, когда Рада проголосует за медицинскую реформу

    Тема:

    Медреформа или медицинский геноцид? (167)

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    По словам и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, сейчас работает рабочая группа в комитете здравоохранения, они сотрудничают с специалистами и с заместителем министра Ковтонюком, и они смотрят на правки, которые подали народные депутаты.
    Детская больница
    УНИАН

    КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина.  Работа над правками к закону о медицинской реформе в Украине позволяет утверждать, что голосование по этому вопросу может состояться на следующей неделе. Об этом сказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, которая находится в Лондоне в составе украинской делегации, передает Укринформ.

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    "Надеемся, что до четверга будем голосовать в Верховной Раде", — сказала глава Минздрава.

    Она подчеркнула, что правительство во главе с премьер-министром и президентом поддерживают эту реформу.

    "Сейчас работает рабочая группа в комитете здравоохранения, они сотрудничают с нашими специалистами и с заместителем министра Ковтонюком, и они смотрят на правки, которые подали народные депутаты. К сожалению, их очень много — 886, но они в основном по блокам. Сейчас обсуждают каждый блок", — сказала Супрун.

    Ранее Супрун заявляла, что в Украине нет бесплатной медицины и пора перестать врать о том, что она существует.

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