Супрун получила украинское гражданство законно - Минздрав

КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун получила гражданство Украины в соответствии с законом, заявили в Минздраве.

Ранее депутаты из "Оппозиционного блока" потребовали проверить Супрун на наличие у нее двойного гражданства.

"И.о. министра здравоохранения доктор Ульяна Супрун является гражданкой Украины, имеет украинский паспорт, в том числе для выезда за границу. Все действия в контексте гражданства Украины было совершены в строгом соответствии с действующим законодательством Украины", — приводит "Укринформ" ответ Минздрава на соответствующий запрос.

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По информации СМИ, Супрун родилась в городе Детройт в США. Осенью 2013 года Супрун вместе с мужем переехала в Украину. Она основала организацию "Защита Патриотов", которая занимается тренировками по тактической медицине и обеспечивает украинских бойцов улучшенными индивидуальными аптечками стандарта НАТО. В октябре 2015 года стала консультантом комитета ВР по вопросам здравоохранения. В июле 2015 года получила украинское гражданство.

В законодательстве Украины не предусмотрена ответственность за наличие двух и более гражданств. Вместе с тем юридически в Украине возможно только одно гражданство.

Напомним, ранее украинского гражданства лишили бывшего президента Грузии и экс-главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили.