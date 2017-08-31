В Минздраве не будет главы, пока Гройсман будет премьером - эксперт

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. В преддверии старта политического сезона, в парламентских и экспертных кругах называют фамилии потенциальных кандидатов "на выход" из правительства. Так, в этой группе риска циркулируют фамилии министра инфраструктуры Владимира Омеляна, министра энергетики Игоря Насалика, министра финансов Александра Данилюка. Все трое в последнее время стали фигурантами различных скандалов.

О том, попадет ли в волну пертурбаций в Кабмине Ульяна Супрун, и сможет ли она полноценно занять пост министра здравоохранения, рассказал руководитель департамента избирательных технологий агентства моделирования ситуаций Валерий Гончарук в эфире радиостанции Голос Столицы.

"В МОЗ очевидно, что дело тут не в фамилии, а том, что сфера здравоохранения достаточно прибыльная. И там идет очень серьезная борьба за то, кто будет контролировать тендеры на закупку лекарств в разных организациях. Я думаю, что на сегодня никто не хочет отдавать эту сферу. С одной стороны, непосредственно Гройсмана Супрун устраивает, и он поддерживает ее реформу. С другой стороны, она не имеет поддержки в 226 голосов депутатов, у нее есть открытый конфликт с Комитетом ВР, с Ольгой Богомолец. Потому, скорее всего, они не найдут консенсус. И думаю, что пока Гройсман будет премьер-министром, он будет держать Супрун. Международные организации ее лоббируют, но они неспособны обеспечить 226 голосов в Верховной Раде. И если Супрун не имеет 226 голосов личной поддержки, то найдется ли 226 голосов поддержки ее реформы", — сказал эксперт.