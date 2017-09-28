Серпентарий друзей. Аваков атакует Порошенко

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что если президент страны Петр Порошенко после серии взрывов на военных складах продолжит делать вид, что "ничего не происходит", это будет преступлением против безопасности Украины.

Он уверен, что в "военной катастрофе" под Винницей виноваты глава генерального штаба ВСУ Виктор Муженко и его заместитель, отвечающий за сохранность военных складов.

"Это результат халатности, безалаберности и безнаказанности высшего военного руководства, которое за три с лишним года ни разу не понесло ответственности ни за что", – написал Геращенко в Facebook.

Еще один советник главы МВД Станислав Речинский не остался в стороне от атаки на Порошенко, но уже по другому поводу: "Как и следовало ожидать, СБУ в расследовании "дела" о полетах Наливайченко и Медведчука вышла на Петра Порошенко". По информации Речинского, Медведчук на допросе в СБУ заявил, что с Наливайченко никуда и никогда не летал.

"А также заявил, что все его поездки в Россию были осуществлены по указанию Президента Украины Петра Порошенко. Чего и следовало ожидать. Ведь не думаете же вы, что Медведчук все это время занимается контактами с руководством РФ без согласия Президента Украины? В таком случае он бы не являлся полноценным Президентом. По идее, следующим шагом СБУ должен был бы стать допрос Петра Порошенко на предмет того, когда и какие именно задачи ставил Порошенко своему неформальному министру иностранных дел Виктору Медведчуку. Сейчас, конечно, такой допрос вряд ли состоится. Но, еще не вечер", — написал Речинский на своей странице в соцсети.

Схватка бульдогов под ковром

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук считает заслуживающим внимания тот факт, что люди Авакова начали "мочить" окружение Порошенко за халатность в Калиновке.

"А по сути — удар направлен на самого Порошенко. Важно, что требуют отставку главы Генштаба Муженко, близкого к президенту. К слову, Аваков давно активно заигрывает с Россией. Это один из подтверждающих сигналов. А именно — размытие единой версии про диверсантов-"агентов Путина"", — написал Корнейчук на своей странице в Facebook.

Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политика Руслан Бортник считает, что нападки на президента не что иное, как защитная реакция на давление, которое оказывается на Арсена Авакова: на проверку его деклараций, ситуацию вокруг первого замначальника Нацполиции Вадима Трояна и так далее.

"Это попытка показать, что, извините, но у вас тоже рыльце в пушку и грешков хватает. И мы тоже можем вас этим информационно дискредитировать. Говорить сегодня о какой-то войне между Аваковым и Порошенко не приходится – в действительности идет борьба этих бульдогов под ковром, но она находится не в острой, а в хронической фазе", – сказал Бортник РИА Новости Украина.

Как пояснил политолог, фигура Муженко – очень токсина для правых, патриотических кругов – его обвиняют и в событиях под Иловайском, и в во многом другом.

"Поэтому его удобно атаковать, и именно поэтому эта фигура выбрана. Но то, что это заявление сделал Геращенко, о которым в любой момент можно сказать, что это "самодеятельность, эмоциональное заявление"… Я думаю, что все это отображает серьезный уровень напряжения в команде Авакова и недовольства командой президента, но до открытой войны еще далеко", — полагает Бортник.

Готовы предать и быть преданными

Политический эксперт, директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко считает, что действия и коммуникации нынешней власти в ситуациях катастроф и ЧП традиционно имеют реактивный характер, поэтому не стоит придавать особое значение заявлениям вассалов президента или его партнера по коалиции.

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"Функция политиков восьмого эшелона из окружения Арсена Авакова в том и заключается, чтобы озвучивать негатив или критику, которые не пристало озвучивать министру. Носитель нулевого рейтинга "Народный фронт" очередной раз попытался понизить и так стремящийся к земле рейтинг БПП. По большому счету, для страны неуправляемая президентом критика со стороны его партнеров по коалиции мало чем отличается от управляемой им критики со стороны его сателлитов — это никак не влияет на отсутствие у текущей власти способности управлять государством, предотвращать катастрофы, заканчивать войну или выполнять свои социальные обязательства перед народом", — сказала Дьяченко РИА Новости Украина.

Политэксперт уверена, что у Порошенко нет иллюзий по поводу преданности "Народного фронта" в критических для президента ситуациях.

"И он, и Арсен Аваков прекрасно знают цену друг другу и давно готовы предать или быть преданными. К сожалению, типичные для партий майдана и условно оранжевого лагеря методы коммуникаций друг с другом и абсолютное неумение работать командой мы вынуждены наблюдать в трагический для Украины период войны, потери территорий и гибели десятков тысяч мирных граждан. Но это, опять же, вопрос шкалы внутренних ценностей этих политиков", — заключила Дьяченко.