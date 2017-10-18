Якубин: "Майдан Саакашвили" имеет две принципиальные стратегии

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

В Киеве — "Майдан Саакашвили". Начавшиеся во вторник протесты продолжились в среду: По состоянию на утро ситуация у здания Рады спокойная, в правительственном квартале усилены меры безопасности.

По данным сотрудников полиции, в палаточном городке сейчас находятся не более 200 активистов. Примерно столько же у здания Рады сотрудников полиции и Национальной гвардии Украины. Правоохранители оцепили здание парламента, подходы к зданию Верховной Рады перекрыты железными заборами. В палаточном городке работает полевая кухня.

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Протест бросил якорь

По вторнику стало понятно направление, куда движется протест, сообщил в комментарии РИА Новости Украина политолог Алексей Якубин.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Алексей Якубин

"Вчера день состоял из двух элементов. Первый — тестовая часть, второй — попытка повысить градус агрессии, придать этому такой хайп (ажиотаж). Мне кажется, что в ближайшее время будут чередоваться эти две стратегии. С одной стороны, будет небольшое количество людей, которые будут мало что делать, с другой стороны, будет попытка, особенно под четверг, когда запланировано рассмотрение части из предложенных инициатив, требований, которые перехватила Банковая и внесла от своего имени, будет попытка придать какой-то более агрессивный, массированный тип протеста", — спрогнозировал эксперт.

Он считает, что как минимум на этой неделе протест будет продолжаться, уже произошло его "якорение" — поставили палатки под Радой.

"Пик, очевидно, будет в четверг, потом, скорее всего, в зависимости от того, к чему этот пик приведет — будет ли это сопровождаться каким-то насилием или менее экстремистскими видами взаимодействия, от этого будет зависеть, как будут развиваться события", — сообщил Якубин.

Цель — выходные

Пока что сами протестующие, отметил политолог, рассматривают свою непосредственную деятельность минимум на неделю.

"Они пытаются посмотреть, насколько это вызывает резонанс, насколько возможен естественный рост массовости. Потому что вчерашний день показал, что с естественным ростом массовости есть проблема. Есть организованная часть людей, которая приехала, а чтобы люди приходили — пока с этим есть проблемы. Я не исключаю, что организаторы митинга рассчитывают после четверга создать некий эксцесс, чтобы вывести большее количество людей на выходных. Рассчитывая на то, что, очевидно, парламент не так примет или отложит те инициативы, которые будут, и это станет неким поводом, для того чтобы впоследствии организовать больший митинг на выходных. Постараться на выходных максимально показать массовость", — подчеркнул эксперт.

Пока же проблема с массовостью протестующих ведет к тому, что сам митинг не воспринимается серьезно даже властью, добавил Якубин: даже если сравнивать массовость митинга в Каталонии, где выходят на улицу 100 тысяч человек и митинг Саакашвили, разница очень очевидна".

"Главный успех протестующих — что они поставили палатки. Они закрепили территорию на Грушевского, тем самым показывая, что они тут есть и тут есть такая точка мобилизации. Но пока с мобилизацией есть проблемы", — подытожил политолог.

Бессрочная акция

Напомним, во вторник несколько тысяч человек с флагами партий "Национальный корпус", "Свобода", а также "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд.

Митингующие разбили палаточный городок у стен Рады, заявляя, что останутся возле парламента до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

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