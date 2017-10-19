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    Михаил Саакашвили: повелитель дестабилизации, властелин деструктива

    Тема:

    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой (182)

    (обновлено: )9110
    Грузино-украинский политик является, пожалуй, самым опытным организатором "оранжевых" и другого качества революций на постсоветском пространстве.
    Саакашвили на митинге около Верховной Рады
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Артур Атаев, политолог

    Игорь Лапин
    РБК-Украина
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    Организация так называемого "третьего Майдана" в Украине может отразиться на общественно-политической ситуации в Грузии и в Закавказье в целом. Этому способствует то, часть политической элиты и электората Грузии по-прежнему являются последовательными сторонниками этого экс-президента. Более того, на фоне кризиса интеграционных прозападных проектов "ностальгия по Саакашвили" в Грузии усиливается. 

    Безусловно, в случае возвращения Саакашвили в грузинскую политическую элиту напряжение в Закавказье усилится. 

    Михаил Саакашвили в очередной раз продемонстрировал свою эффективность и деструктивный политический талант. На данном этапе реализуется классический майданный сценарий политического переворота, апробированный на Украине уже не раз. Технология политического переворота проста – обозначение требований, которые не имеют перспективы выполнения в ближайшее время. Затем противники действующего политического режима добиваются добровольной отставки, в данном случае – президента Петра Порошенко. Именно по такой схеме начиналась "революция роз" в 2003 году, а позже и украинские майданы.

    Ситуация под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    "Майдан" Саакашвили: новый сбор под Радой, "осада" Порошенко

    Саакашвили сам, выступая перед своими сторонниками в Киеве 17 октября, акцентировал внимание на имеющемся у него опыте предыдущих двух майданов. Фактически этот грузино-украинский политик является самым опытным организатором "оранжевых революций" на постсоветском пространстве. Возможно, что именно революционный опыт Саакашвили стал одним из ключевых мотивов при принятии решения о лишении его украинского гражданства. 

    В условиях современной украинской политики, когда власть неэффективна и непопулярна, деструктивный ресурс Саакашвили является очень востребованным легальными и закрытыми оппозиционными силами. Для реализации проекта "Майдан-3" фактически уже сформирован своеобразный грузино-украинский политический спецназ, специализирующийся на дестабилизации. Украинская власть осознает, что часть участников проекта "Майдан-3" имеют опыт аких мероприятий. А наиболее активными и преданными сторонниками соратниками Саакашвили являются бывшие высокопоставленные грузинские политики во главе с Давидом Сакварелидзе, который до недавнего времени занимал должность заместителя генерального прокурора Украины. Именно тактика системных шагов Сакварелидзе, последовательно реализуемых на Украине, способствовала громкому и эффектному возвращению Саакашвили на Украину.

    Саакашвили на митинге около Верховной Рады
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Горячий Михо. Саакашвили на митинге у Рады

    Сейчас уже понятно, что политическое предательство бывших соратников и покровителей – это фирменный политический стиль Саакашвили. Именно по этой схеме был смещен президент Грузии Шеварднадзе в 2003 году. Этот же сценарий реализуется на Украине в настоящее время – Саакашвили из последовательного сторонника и друга  Порошенко трансформировался в его непримиримого противника.

    Но украино-грузинская оппозиция пока не имеет яркого украинского политического лица, способного заменить действующего президента. Организаторы акции "Майдан-3" не способны выдвинуть лидера. А Саакашвили, имея потенциал, не подходит им по формально-юридическим критериям. 

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    Другое дело – Закавказье. Период пребывания Саакашвили за пределами Грузии оказался временем его политической капитализации. Он реально стал сильнее и опытнее. Причем Украина для него является "запасным политическим регионом", а настоящие политические амбиции связаны с Грузией.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Корнейчук: Саакашвили вынуждает украинцев опускать руки

    В условиях низкого качества политических элит в этом кавказском государстве его физическое возвращение в грузинскую политику может иметь серьезные политические последствия. Речь даже не о должности президента – достаточно его присутствия в качестве лидера политической оппозиции. Для него и его сторонников это даже более выгодный вариант.

    Украинские события в контексте возвращения Саакашвили уже стали  одной из основных тем грузинских печатных и электронных СМИ. А тбилисская служба Би-би-си, ссылаясь на мнение грузинских аналитиков, не исключает экстрадицию Саакашвили в Грузию. Это оптимистичный для него сценарий, потому что в таком случае он займет свою политическую нишу с возможным влиянием на региональную и международную политику. Но возможно и выдвижение на позиции политического лидера более молодого члена команды Саакашвили. Например, Сакварелидзе, тоже имеющего опыт организации революционных майданов.

    Андрей Портнов. Архивное фото
    УНИАН
    Портнов: Порошенко получает прямую выгоду от "майдана" Саакашвили

    В случае возвращения Саакашвили в грузинскую политику дискурс о "деоккупации грузинских территорий" неминуемо приобретет формулу нового национального проекта. Будет, безусловно, реанимирована национальная идея о противостоянии сильному северному врагу путем возврата территорий. Эта идея сейчас эклектична и на фоне стремления Грузии в НАТО и ЕС особо не актуализирована. Но если Запад сделает в очередной раз ставку на Саакашвили и последний все-таки вернется в Грузию, то политическим элитами ЮО и Абхазии придется что-то противопоставить ему в идеологическом плане. Тренд на сближение с Россией в настоящее время, к сожалению, не имеет реальной социокультурной поддержки. 

    Политическим и культурным элитам этих государств необходимо иметь в виду сценарий возможной политической дестабилизации в контексте возможного возвращения Саакашвили в Грузию. И в этой связи в Абхазии и Южной Осетии назрела необходимость превентивных политических инициатив, направленных на интеграцию с Россией. 

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