Количество протестующих под ВР значительно выросло — спецкор

РИА Новости Украина

Акция протеста возле Верховной Рады продолжается. Как сообщается, с самого утра митингующие убирают палаточный городок и ждут голосования в парламенте двух законопроектов относительно снятия неприкосновенности с нардепов и относительно изменений избирательного законодательства.

Вопроса создания антикоррупционного суда в повестке дня пока нет, поэтому депутаты ждут соответствующего законопроекта от президента. Участники акции спокойно пускают депутатов в Верховную Раду, однако говорят, что не будут выпускать нардепов в случае отрицательного голосования за их требования.

Подробнее о том, что происходит под стенами парламента, рассказал специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы Александр Ивасивка.

(текст публикуется на языке оригинала)

"Палаткове містечко ставилось з 7 до 8 години ранку. Зараз, якщо можна так говорити, прибране містечко готується до подальшого мітингу. Нюанс у тому, що і надалі поки що мовчить сцена, немає політиків, не виступають поки що народні депутати України до людей.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Митингующие под Верховной Радой

Слід говорити, що людей сьогодні набагато більше. Це вже зовсім не 200, не 400, не 500 людей, які вчора у різний час збиралися в кварталі навколо ВР. Я би говорив про те, що, напевне, демонстрантів перед ВР та в усіх околицях навколо ВР зібрано, напевне, більше тисячі людей, можливо, від тисячі до півтори тисячі. І видно збоку, що люди прибувають з кожними хвилинами.

Також ще цікаво, що пройшла суттєва мобілізація, знову, як у вівторок, з'явилася просто маса прапорів політичних українських партій, яких не було де-факто вчора. Вчора не було по суті жодних політичних партій, а сьогодні знову з'явилися, і тут з'явилися масово. З'явилися не прапори, а прийшли представники міських партійних організацій. Є багато стягів "Свободи" і прийшла міська організація ВО "Свобода", є дуже багато прапорів "Батьківщини", з'явилося доволі багато стягів політичної партії "Справедливість" Валентина Наливайченко.

Ще один цікавий нюанс, на який я звернув увагу. Вперше за три дні акції протесту я пройшов через шеренгу Нацгвардії без будь-якого огляду рюкзака та особистих речей. У перший день, у вівторок речі доглядали дуже прискіпливо, доводилося витягувати навіть з рюкзака речі. У вівторок, напевне, слід нагадати, що стояли рамки металодетекторів. Учора ці рамки зняли. Але скрупульозний огляд так само залишився. Можливо, навіть ще було прискіпливіше, аніж у вівторок. Треба було показати рюкзак, відкрити всі його відділення, перевіряли так само приладами чи є важкі металеві речі у кишенях. А сьогодні, перекинувши рюкзак через плече, я просто пройшов через 20 чи 30 нацгвардійців і ніхто з них мене не зупинив і речі на огляд не вимагав.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Митингующие под Верховной Радой

З іншого ж боку, якщо заходити з боку оглядової площадки площі Конституції та з боку Маріїнського палацу, там контроль за входом тримає поліція, і там речі мої все-таки обшукали.

Один з організаторів акції протесту вийшов на сцену і зробив оголошення. Заява була доволі несподівана для більшості представників політичних партій. Представник організаторів попросив, аби партії не піарилися, це буквально цитата, і прибрали свої прапори. Одразу після цього зі сцени зійшов інший представник організаторів і відігнав убік, у напрямку до Маріїнського парку представників партії "Справедливість". На вигляд із прапорами цієї партії стояли студенти, вони не дуже опиралися, після того, коли організатор мітингу відігнав їх убік. Він вказав на бруківці лінію і сказав, аби люди з партійними прапорами через неї не заходили. Із ним відразу почав сперечатися представник міської організації "Свобода" і почав доказувати протилежне. Це безглуздя, заявив свободівець, навіщо вводити такі нікому не потрібні обмеження, у разі, якщо таких заборон не вводити, то набагато більше людей прийде сьогодні під ВР із партійними прапорами.

Смотрите также: Политолог о главной цели протестов под Радой

Трактування ситуації, яка склалася сьогодні, вони доволі різні. Можна сказати, навіть і кардинально різні. Зовсім інші речі, набагато емоційніші, цікавіші, говорять рядові учасники цього протесту. А представники організаторів говорять про те, що офіційну точку зору так чи інакше будуть через сцену транслювати представники керівництва, їх політичних партій.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Митингующие под Верховной Радой

Оскільки тут вже іде партійна дисципліна, то треба казати, що помічники або найближче керівництво цих лідерів, як то "Руху нових сил" чи "Батьківщини", чи інших зараз якихось заяв щодо того, що саме вони очікують від ВР, до таких заяв не вдаються. Рядові ж учасники мітингу говорять, що звісно, вони абсолютно не впевнені щодо того, що ВР прийме весь пакет їх вимог. Тому не виключають, що біля ВР доведеться затриматися ще на більший термін, як мінімум, на кілька днів, а, можливо, навіть і більше, аніж тиждень. По це, у всякому разі, мені говорили кілька представників центральних областей — Черкаської та Вінницької області.

Є ще один цікавий нюанс щодо розташування життя та правил всередині цього протестного містечка. Представники "Донбасу" та інших добробатів не заходять на площу перед ВР і не стоять перед бійцями Нацгвардії. Донбасівці, айдарівці і азовці стоять виключно на вулиці Грушевського. Сьогодні їх, до речі, стало суттєво менше, наскільки це бачу я. Командир "Донбасу" Анатолій Виногродський вчора ввечері мені повідомив, що таке правило ввели, аби не змушувати нервувати нацгвардійців та їх керівництво. Мова йде про події 31 серпня 2015 року, коли, можливо, хтось із людей в камуфляжі, які стояли тоді на мітингу, наприкінці серпня 2015 року, кинули гранату в нацгвардійців під час мітингу під ВР. Як відомо, тоді багато нацгвардійців загинули", — сообщил спецкор.

Ранее политолог Олег Саакян заявлял, что президенту Петру Порошенко выгодны протесты под ВР и ему не придется "ломать" депутатов, чтобы те сняли с себя неприкосновенность.

В свою очередь эксперт Венецианской комиссии, председатель правления общественного объединения "За демократию через право" Марина Ставнийчук считает, что посредством протестов власть играет гражданами в пинг-понг.