Владелец заводов, газет, пароходов. Кому достанутся активы Коломойского

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Имущество Бени пойдет с молотка

Замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что переговоры с бывшим собственниками "ПриватБанка" не дали результата, поэтому банк должен выставить на продажу горнолыжный курорт "Буковель", здание телеканала "1+1" в Киеве и самолеты авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), которые принадлежали бывшему владельцу банка Игорю Коломойскому.

В 2016 году во время докапитализации, "ПриватБанк" принял на баланс непрофильные активы: горнолыжный курорт "Буковель", стадион "Днепр Арена", помещение телеканала "1 + 1" на Подоле, самолеты, объекты недвижимости.

"В прошлом году во время выполнения первого этапа докапитализации часть активов была взята на баланс банка в счет погашения кредитной задолженности. Среди них —" Буковель ", объекты недвижимости и самолеты МАУ", — сообщила Рожкова в эфире "Радио Вести". По ее словам, все эти активы — непрофильные для банка, и он не способен ими управлять эффективно.

После их оценки и инвентаризации банк, скорее всего, как считает Рожкова, примет решение о продаже.

"Буковель" — один из самых сложных активов, который, де-факто, не подчиняется менеджмента банка. Именно поэтому его нужно продавать. В банке нет ни людей, ни компетенции, чтобы им управлять", — отметила Рожкова.

Продажа таких активов может быть проведена на площадках ProZorro или CETAM.

В то же время, Рожкова сообщила, что ни сама авиакомпания МАУ, ни акции крупнейшей нефтедобывающей компании "Укрнафта" не были залогами по кредитам.

В июле тогда глава правления "ПриватБанка" Александр Шлапак заявил, что банку принадлежит 1/3 курорта "Буковель". В 2016 году курортный комплекс был принят на баланс банка как залоговая ипотека стоимостью 11 млрд. грн.

Напомним, что просроченная задолженность "Приватбанка" по долгосрочным кредитам НБУ составляет 12 млрд грн. НБУ намеренно отказывается погашать долги банка по рефинансированию, поскольку это могло освободить Коломойского от поручительства по этому долгу. В НБУ рассчитывали, что таким образом получат инструмент давления на олигарха.

В НБУ считают, что личное поручительство Коломойского, которое он дал для получения рефинансирования НБУ, должно распространяться и на кредиты, которые ранее банк выдавал связанным с ним компаниям. Используя судебное дело о растрате бывшим собственником "ПриватБанка" 19 млрд грн казенных средств, власть стала массово арестовывать активы олигарха в Украине. В частности, Печерский районный суд Киева 4 сентября арестовал здание завода "Биола" в Днепре, а также, здание в Киеве, которое арендует телерадиокомпания "Студия 1+1", имущество Орджоникидзевского горно-обогатительного комбината, Никопольского завода ферросплавов, Марганецкого горно-обогатительного комбината и "Днепроазота".

Таким образом, НБУ намерено не соглашался на погашение долгов со стороны уже государственного "ПриватБанка", чтобы поскорей начать захват имущества олигарха.

Пока с молотка пойдут активы, которые были оставлены в качестве обеспечения кредита. Полученные от продажи деньги "ПриватБанк", вероятно, не станет направлять на погашение долгов перед НБУ. "Приватовский" долг будет висеть над Беней до тех пор, пока он не лишится в Украине всего имущества.

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Кто выкупит Бенино "майно"

РИА Новости Украина Евгений Котенко Коломойскому не нужен новый Майдан - Рудяков Наиболее интересным из озвученных активов будет горнолыжный курорт "Буковель", который был настоящей жемчужиной в бизнес-империи Игоря Коломойского. Залоговая оценка комплекса составила 11 млрд. грн, однако его рыночная стоимость в разы больше. В прошлые годы Коломойский уделял значительное внимание развитию данного курорта. Менеджмент предприятия до сих пор верен бывшему собственнику, банковские и другие услуги комплекса все еще тесно связаны с группой "Приват", поэтому выведение курорта из состава бизнес-империи Коломойского может серьезно повлиять на работу курорта. Впрочем, по мнению экспертов турбизнеса, в ближайшие годы с "Буковелем" ничего плохого не случится, он будет приносить прибыль, пользуюсь своим монопольным положением на рынке зимнего туризма.

"Доказать, что курорт был в собственности у "Привата" будет сложно, но даже в случае смены собственника "Буковеля", украинский потребитель на себе этого не ощутит. В Украине нет альтернативного комплекса, он своего рода монополист. Цены растут, но людей там меньше не становится. В ближайшие пару лет "Буковелю" точно ничего не угрожает", - сообщил СМИ руководитель Центра развития туризма Украины Владимир Царук.

Коломойский вложил в этом бизнес слишком много усилий в развитие комплекса, чтобы отдать его так просто. Вероятно, что олигарх не даст остальным покупателям выкупить этот комплекс, угрожая завалить их судебными исками. Дело в том, что и сейчас Коломойский ведет тяжбу с НБУ, банком и Минфином, оспаривая не только свое поручительство по выданным кредитам, но и вообще саму процедуру национализации банка. Если он выиграет тяжбы в международных судах, то государству придется вернуть ему активы, в том числе, "Буковель". Поэтому вряд ли найдется покупатель, который в здравом уме захочет выкупить имущество, которое пребывает в залоге, имеет сомнительную форму собственности, относительно которого ведутся судебные тяжбы между государством и одним из самых влиятельных олигархов страны.

Исключение составит структуры, близкие к президенту Порошенко (Кононенко, Свинарчук, Грановский), которые не боятся судов, поскольку большинство из них контролируют. Не исключено, что на курорт положили глаз люди из окружения президента, в таком случае олигарху придется распрощаться с "Буковелем".

Что касается других активов, то их удачная продажа выглядит еще более сомнительной. К примеру, отчуждение помещения телеканала "1+1" чревато международным и медийным скандалом. Запад может обвинить Порошенко в попытке захватить самый "рукопожатный" телеканал.

Продажа стадиона "Днепр Арена" вовсе выглядит убыточной затеей, поскольку его содержание обойдется новому собственнику в десятки миллионов гривен, тогда как использовать стадион по назначению покупатель вряд ли сможет ввиду банкротства футбольного клуба "Днепр", который также принадлежал Коломойскому.

Что касается самолетов "МАУ", то покупатель также вряд ли сможет найти выгоду в этой покупке, поскольку почти весь авиапарк компании находится в лизинге.

"У МАУ практически весь парк в лизинге у зарубежных собственников. В собственности компании — один или два старых боинга. Если сделка структурирована так, что самолеты в залоге Нацбанка по кредитам, вполне вероятно, что речь идет именно об этих бортах. Лизинговые суда не могли быть в залоге", — объяснил СМИ авиаэксперт Сергей Хижняк Хижняк.

Остаться должен только один

Впрочем, долг Коломойского может использоваться властью для того, чтобы отжать его другие предприятия. К примеру, с молотка могут пойти "Орджоникидзевский ГОК", Никопольский завод ферросплавов, Марганецкий ГОК и "Днепроазот", акции который уже заблокировал Печерский суд.

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Вероятно, что процедура продажи имущества Коломойского была запущена в пользу единственного покупателя — Петра Порошенко, точнее его бизнес-окружения. Президенту важно не сколько завладеть новыми активами, сколько уничтожить экономическую базу своего основного конкурента на олигархической арене страны. Если другие олигархи приняли правила игры президента по принципу кнута и пряника, то Коломойский, как самый строптивый из них, должен получить показательную порку в виде продажи его активов по бросовой цене. Государство от этой сделки почти ничего не заработает, зато представители власти могут устранить опасного конкурента, заполучив в собственность его ценные активы.