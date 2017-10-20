Активисты пяти организаций прекратили участие в митинге под Радой

КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. Активисты Общественного движения "Чесно", "Реанимационного пакета реформ", "Автомайдана", "Антикоррупционного штаба" и "Центра противодействия коррупции" заявили о прекращении участия в акции протеста под Верховной Радой, говорится в совместном заявлении активистов.

"Общественное движение "Чесно", Реанимационный пакет реформ, Автомайдан, Антикоррупционный штаб и Центр противодействия коррупции объявляют о прекращении уличной акции "Большая политическая реформа" до следующей сессии", — говорится в сообщении.

Также отмечается, то "Движение новых сил" Михаила Саакашвили приняло решение "оставаться с людьми в палаточном городке для продолжения мирной акции протеста".

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"Мы будем продолжать бороться за наши требования собственными методами", — заявили активисты.

Громадський рух "Чесно" Заявление участников акции протеста под Верховной Радой

В четверг вечером, 19 октября, несколько сотен активистов пришли на ул. Банковая под Администрацию президента и передали главе государства свои требования.

Во вторник, 17 октября, несколько тысяч человек с флагами партий "Национальный корпус" (создана на базе спецбатальона "Азов"), ВО "Свобода", а также партии экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили "Движение новых сил", ВО "Батькивщина", "Объединение "Самопомич", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной Рады с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Правоохранители усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение на центральных улицах.

В результате столкновений в центре Киева пострадали несколько человек, в том числе двое правоохранителей. Итогом митингов стало установление палаток под зданием Рады на улице Грушевского.