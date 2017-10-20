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    Политика

    Активисты пяти организаций прекратили участие в митинге под Радой

    Тема:

    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой (190)

    (обновлено: )16501
    Общественное движение "Чесно", Реанимационный пакет реформ, Автомайдан, "Антикоррупционный штаб" и Центр противодействия коррупции объявили о прекращении уличной акции "Большая политическая реформа" до следующей сессии.
    Протестующие под Верховной Радой, 19 октября 2017
    facebook.com/Ruhnovihsyl

    КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. Активисты Общественного движения "Чесно", "Реанимационного пакета реформ", "Автомайдана", "Антикоррупционного штаба" и "Центра противодействия коррупции" заявили о прекращении участия в акции протеста под Верховной Радой, говорится в совместном заявлении активистов.

    Протестующие под Верховной Радой, 19 октября 2017
    facebook.com/Ruhnovihsyl
    "Третий Майдан". Коломойский потратится, Саакашвили проиграет, Порошенко не уступит

    "Общественное движение "Чесно", Реанимационный пакет реформ, Автомайдан, Антикоррупционный штаб и Центр противодействия коррупции объявляют о прекращении уличной акции "Большая политическая реформа" до следующей сессии", — говорится в сообщении.

    Также отмечается, то "Движение новых сил" Михаила Саакашвили приняло решение "оставаться с людьми в палаточном городке для продолжения мирной акции протеста".

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    "Мы будем продолжать бороться за наши требования собственными методами", — заявили активисты.

    Громадський рух "Чесно"
    Заявление участников акции протеста под Верховной Радой

    В четверг вечером, 19 октября, несколько сотен активистов пришли на ул. Банковая под Администрацию президента и передали главе государства свои требования

    Ситуация под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    "Майдан" Саакашвили: новый сбор под Радой, "осада" Порошенко

    Во вторник, 17 октября, несколько тысяч человек с флагами партий "Национальный корпус" (создана на базе спецбатальона "Азов"), ВО "Свобода", а также партии экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили "Движение новых сил", ВО "Батькивщина", "Объединение "Самопомич", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной Рады с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Правоохранители усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение на центральных улицах.

    В результате столкновений в центре Киева пострадали несколько человек, в том числе двое правоохранителей. Итогом митингов стало установление палаток под зданием Рады на улице Грушевского.

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