Под Радой остаются только сторонники Саакашвили, остальные уходят

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Партия экс-главы Одесской облгосадминистрации, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают участие в митинге, говорится в совместном заявлении организаторов акции.

Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. В четверг Рада приступила к выполнению некоторых требований, в частности отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства.

"Движение новых сил" Михаила Саакашвили приняла решение оставаться с людьми в палаточном городке для продолжения акции протеста, все остальные участники протеста продолжают добиваться выполнения наших совместных требований собственными методами", — зачитал заявление организаторов общественный активист Александр Леменов.

По словам Леменова, акция добилась успеха только по одному из трех требований — отмене депутатской неприкосновенности, законопроект о которой Рада направила на анализ в Конституционный суд. По его словам, через месяц — максимум два законопроект должен вернуться в Раду и на следующей сессии должен быть принят.

Леменов заявил, что по требованию о реформе избирательной системы митингующим удалось добиться, что Рада "впервые за три года" занялась этим вопросом. Депутаты продолжат добиваться принятия реформы через две недели и будут требовать принятия нового избирательного закона до конца текущей сессии, подчеркнул он. В то же время Леменов отметил, что третий пункт требований митингующих о создании антикоррупционных судов был полностью провален.

Ранее в четверг парламент Украины отклонил три законопроекта о выборах депутатов, предполагающих изменение избирательной системы, на принятии которых настаивают митингующие у стен Рады.