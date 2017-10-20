Митингующие под Радой разочарованы - спецкор

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Народные депутаты предварительно одобрили отказ от иммунитета. В четверг Верховная Рада пошла на встречу митингующим, и направила в Конституционный суд Украины президентский и депутатский законопроекты об отмене неприкосновенности народных избранников. Причем в поддержку одного и второго законопроекта набралось более 300 голосов.

На вечернем заседании Рады нардепы взялись за второе требование участников акции у парламента — изменить избирательное законодательство в пользу пропорциональной системы и открытых партийных списков. Однако все три законопроекта об изменении системы выборов в Украине были отклонены. На следующем пленарной недели нардепы займутся Кодексом о выборах.

Что происходит под стенами парламента по завершении заседания, рассказал специальный корреспондент радиостанции Голос столицы Александр Ивасивка.

(текст публикуется на языке оригинала)

РИА Новости | Перейти в фотобанк Митинг у здания Верховной Рады Украины в Киеве

Чи зраділи присутні під будівлею парламенту протестувальники частковому виконанню їх вимог?

— Сам мітинг, сама акція біля ВРУ, відреагувала на факт направлення до КСУ двох законопроектів — президентського і депутатського — доволі стримано. Не було особливого ажіотажу, не було чутно оплесків. Зараз має стати відомо, якою буде наступна тактика і стратегія наметового містечка біля парламенту. У всякому разі, демонстранти пояснюють це так: з рішень, які ВРУ мала прийняти з 16.00 до 18.00, демонстранти мали зрозуміти, чи доб'ються вони подальших зустрічних кроків з боку ВРУ. На основі цього вони хотіли робити свої подальші висновки. Потім ще ближче до вечора мала відбутися окрема нарада нардепів, які надають свою підтримку мітингарям, і командирів, представників добробатів, які також є тут на території біля ВРУ. Завдяки такому рішенню, яке може бути прийняте ввечері, стане зрозуміло, що хоче і що повинно робити наметове містечко.

Я перебуваю на розі вулиць Грушевського та Липської. Тут вже декілька годин продовжується спершу — мовчазне протистояння демонстрантів і поліції, а тепер воно супроводжується звуками. Справа в тому, що декілька годин тому мітингарі спробували пронести з боку Липської до наметового містечка кілька десятків пачок скріпленого між собою пінопласту, який хотіли використовувати як підстилки, як утеплення в наметах для спальних мішків. Поліція не пропускала цей пінопласт і тому сюди прийшли кілька нардепів, серед них були Єгор Соболєв, Юрій Деревянко і Семен Семенченко. Вони вимагали від поліції, аби цей пінопласт та інші речі, необхідні мітингарям, пропустили всередину, але поліція на жодні переговори не йде, шеренги поліцейських і далі відрізають кількох десятків мітингарів, які не можуть потрапити на територію наметового містечка. Схожа ситуація була з протилежного боку — на розі Грушевського та Садової. З того, іншого боку демонстранти пробували пронести на територію наметового містечка дизельний електрогенератор, але його поліція теж не пропустила.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Митингующие под Верховной Радой

І зараз відбувається щось цікаве: я бачу щось схоже на ситуацію, яка була на Майдані в 2013-2014 роках. З боку наметового містечка зелений лазер, направлений на бійців Нацгвардії і поліції, почав обмацувати їхні шоломи і з наметового містечка пробує поцілити цим лазером поліцейським і нацгвардійцям в очі. Судячи з того, що в Раді світло ще горить на перших трьох поверхах, напевно, ще не всі нардепи розійшлися з будівлі, а в Маріїнському парку та на Грушевського тим часом вже включили вечірнє освітлення.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Митингующие под Верховной Радой

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Напомним, комментируя протесты под ВР, заслуженный юрист Украины, эксперт Венецианской комиссии, председатель правления общественного объединения "За демократию через право" Марина Ставнийчук заявила в эфире "ГС", что власть просто решила поиграть людьми в пинг-понг. А политический эксперт Андрей Золотарев уверен, что палатки и полевая кухня под зданием парламента — предвестник эскалации протестов в Украине.