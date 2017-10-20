Что прячется за кулисами третьего Майдана. Интервью со Спиридоновым

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Протесты в столице, называемые "майданом" Саакашвили, продолжаются. Под зданием Верховной Рады стоят палатки, работает мобилизационный пункт, центр Киева перекрыт силовиками. В самом "околопарламентском городке" периодически вспыхивают стычки и заварушки.

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Днем X должен был стать четверг, 19 октября: в этот день в парламенте должны рассмотреть законопроекты, которые касаются выполнения части требования протестующих. Так, могут дать старт процессу по отмене неприкосновенности депутатов.

Об истинных целях протестующих, легализации Майдана Западом и опасениях силовиков в интервью РИА Новости Украина рассказал политический эксперт Николай Спиридонов.

blacksea.tv Николай Спиридонов. Архивное фото

У многих вызывают недоумения требования протестующих: антикоррупционный суд, снятие неприкосновенности с депутатов, изменение избирательного законодательства. Ведь социология показывает, что волнуют украинцев другие проблемы – рост цен, тарифы, безопасность на улицах… О чем это говорит?

– Да, требования очень далеки от народа, потому что, если провести опрос, спросить среднего украинца, что такое антикоррупционный суд, практически мало кто внятно на этот вопрос ответит. Получается, у нас суды сейчас – коррупционные? Неприкосновенность депутатов – это тоже тема, которую я помню с детства, я слушал Верховную Раду еще примерно с 1993 года и уже говорили постоянно про снятие депутатской неприкосновенности. Да, это не самые острые вопросы.

При этом, как ни парадоксально, некоторые из этих требований выгодны президенту. Сейчас Парасюк тоже митингует за снятие неприкосновенности, а в случае ее снятия его очень быстро можно будет посадить за "хулиганку". У нас же всегда была борьба между властью и оппозицией, что власть пыталась снять неприкосновенность с депутатов, чтобы было легче пересажать своих оппонентов, а оппозиция обычно держалась за неприкосновенность. И вот когда нынешняя власть была оппозицией, примерно году так в 2012-м, наоборот, тогдашняя "злочинная влада" Януковича пыталась снять неприкосновенность, а такие люди как Яценюк, Турчинов, двумя руками за эту неприкосновенность держались. Это парадоксально, что в данном случае оппозиция выступает за то, что выгодно президенту.

При этом одна из главных движущил сил протеста – это фактически часть власти (народные депутаты Лещенко, Найем входят в пропрезидентский БПП)…

– Да, это уже организовавшаяся оппозиция во власти. Скорее всего, эти требования, это ширма перед тем, как предъявить свое главное требование – отставка Порошенко.

Саакашвили уже на эфирах говорит, но на митингах пока как главное требование это еще не звучало. Скорее всего, митингующие ждут какой-то ошибки власти: разгона или у нас появился такой национальный термин "звірячого побиття" – если будет доказано избиение какого-то количества активистов, тогда уже громко зазвучит лозунг "Отставка Порошенко!"

Потому что когда были митинги против Януковича, тоже начинали с Ассоциации (с ЕС), а потом уже прозвучала отставка президента. И сейчас это тоже вопрос времени, то есть, если митинги действительно настоящие, организаторы хотят долго их проводить, то скорее всего будет заявлено об отставке Порошенко как о ключевом пункте.

Сейчас под Радой собирается, в основном, "ядро" протеста, достаточно небольшое. Будет ли митинг более массовым?

– Пока сложно сделать его массовым. Я был (возле здания Рады) во вторник, общался, смотрел. Я там видел представителей батальонов "Азов" и "Донбасс", видел множество активистов, которые явно составляют ядро. Тех, кто не составляет ядро, особо не было, и довольно сложно их выгнать под такие лозунги под Верховную Раду, потому что им непонятно, что такое "изменение избирательного законодательства" и т.д.

В то же время, когда катализируется основная цель протеста – смена власти, может быть что-то и будет. Потому что недовольство в целом нарастает, количество недовольных людей – очень большое. Просто нет лидеров, которые могут их привлечь на протест.

Но и Майдан предыдущий, в 2013-14 годах, тоже начинался не особо внятно, тоже многократно затухал, дрова подбрасывали…

А от чего зависит будущее нового Майдана, его судьба?

– Главных вопросов два. Во-первых, лицензионный ли это Майдан: получено ли добро главных демократических мировых сил? Судя по всему, Майдан частично лицензионный, потому что Саакашвили проводил определенные переговоры в тех же США, и если он не получил четкого одобрения, скорее всего, во всяком случае он получил полунамеки, что "мы, возможно, одобрим ваши действия, вы работайте, митингуйте, мы на вас посмотрим". Скорее всего, он получил частичное одобрение.

Второй вопрос – финансирование этого Майдана. Все это стоит очень дорого, один только прорыв границы со стороны Саакашвили, по разным подсчетам, организовать все это, включая картинку на телеканалах, стоило от 1 до 2 миллионов долларов. И сейчас каждый день протеста сжирает очень большие деньги. Если финансирования хватит, если протест этот будет надолго, тогда это может быть реальной угрозой для нынешней власти. Потому что уже даже резиденцию Порошенко усиленно охраняли, "Автомайдан" ездил к нему.

Важен вопрос поддержки Запада, потому что теоретически власть взять можно, необходимо увидеть, как на это отреагируют, будет ли легитимизация в глазах Запада, признают ли власть в случае ее смены относительно силовым путем митингов. Видимо, новую власть с Саакашвили во главе теоретически признать могут, ему об этом намекнули.

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А что говорят подобные митинги о силе государства? Ведь новый Майдан собран чуть ли не по щелчку. Закончится этот – начнется другой? И как себя в этой ситуации поведут силовики, может ли власть опереться на них?

– С силовиками есть проблема.

Во-первых, остается министр Аваков, который не вполне подконтролен президенту. Получается, та же полиция, подконтрольная Авакову, сейчас защищает президента, в том числе его резиденцию, но на 100% верить президент в полицию и Авакова не может. Потому что Аваков тоже может выжидать удобного момента, как бы президента опрокинуть.

Во-вторых, силовики немножко дезориентированы после события Майдана 2013-14. В общем-то, силовики же исполняли приказы и после этого многие из них оказались на судье подсудимых, а многие и погибли. У нас эта статистика не очень открыто ходит – количество погибших силовиков, – но там речь идет о нескольких десятках людей, скорее всего. Может быть, мы это узнаем после очередных каких-то смен власти.

Соответственно, нынешние силовики тоже думают, когда их бьют по щитам – вот побили полицейского, его били по голове, в том числе ногами. А силовики, полицейские, нацгвардейцы думают, имеет ли смысл жестко разгонять протест? А если власть все-так поменяется, что нас, опять судить будут? Соответственно, они дезориентированы и начинают думать, а может, лучше уйти на больничный, как-то вообще отойти в сторону, а там посмотрим? У них нет стимула насмерть защищать действующую власть.

Конечно, им повысили зарплаты, и теперь полиция по сравнению с врачами и учителями получает неплохие зарплаты, но тем не менее с контролем над силовой вертикалью, с лояльностью этой вертикали – все не идеально, мягко говоря.

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Прямо опереться твердо на силовую вертикаль власти достаточно сложно.