Road to Hill: всадники "без головы", "няшные" ДТП и водители-убийцы

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Накануне вечером в Харькове 20-летняя водитель внедорожника Lexus, по данным полиции, на перекрестке проехала на запрещающий сигнал светофора в надежде проскочить. Но в нее врезался джип Volkswagen. Lexus выбросило на тротуар, где огромная махина наехала на 11 человек. Уже есть данные, что участница ДТП за полтора года после обретения прав на вождение шесть раз была оштрафована за различные нарушения ПДД. Но выводы не сделала.

За девять месяцев на украинских дорогах произошло около 102 826 ДТП. Из них более 16 тысяч — с пострадавшими и 1996 погибшими. Количество ДТП с травмированными по сравнению с прошлым годом выросло на 5,9%, число погибших увеличилось почти на 4 %. В общем, за год число аварий увеличилось на 8,9%. В общем, каждая седьмая авария сегодня в Украине завершается летальным исходом или травмами, по крайней мере, для одного участника. На полгода в стране приходится примерно 1370 смертей от ДТП.

По данным полиции, основная причина аварий на дорогах — превышение допустимой скорости, а так же нарушение правил пересечения перекрестков, маневренности. В полиции заверяют, что количество случаев с вождением в состоянии алкогольного или наркотического опьянения уменьшилось. А наибольшее количество смертельных случаев в авариях зафиксировано во Львовской области (177 погибших), в Киевской (174), Одесской (158), в Днепропетровской (134).

Автогонщик Дмитрий Иванко считает, что людей убивают не конкретные мажоры, "синяки", а каждый из участников дорожного движения.

"Людей в Харькове убили "непричастные люди". Это каждый из нас, кто кричал: "Причина остановки", "Ваш радар не соответствует нормам", "Я имею право не проходить экспертизу", создал эту ситуацию. Это каждый кто ставил лайки и делал репост, видео "ментов развели", "гаишник, прикол" и т. д., является причастным к этой ситуации. Каждый кто превышал и проезжал на красный, создавая ауру безнаказанности в нашей стране. Добились, теперь нас не могут останавливать без причины и фиксировать как быстро мы летим. А чего Вы хотели друзья мои? Штраф не оплатить за явное нарушение? Теперь платим кровью близких и друзей. И это только один громкий случай, это происходит по всей стране каждый день, десятками", — подчеркивает Дмитрий Иванко.

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По мнению автогонщика, это мы сами научили этому молодежь, сами добились безнаказанности. И тут уже не виноват ни Порошенко ни полиция, а мы сами. И так к сожалению во всех сферах, и во всех инстанциях. И не кто не спасет, пока каждый сам не станет отвечать за свои действия, и менять свое сознание.

"К сожалению, пока в Украине ситуация- темный лес с подобными последствиями. Мои соболезнования родным и близким, и задумайтесь каждый! Людей не вернуть, но завтра на дороге Вы сами будете решать, продолжать эту бойню, или все таки 60-т…", — высказал свою точку зрения автогонщик.

В то же время, как подчеркивает Дмитрий Иванко, во многом на творящийся беспредел на дорогах повлияло отсутствие на дорогах ГАИ, которое было сдерживающим фактором для водителей и которого действительно боялись и старались не нарушать.

А известный автогонщик Алексей Мочанов считает, что нужно серьезно подумать про возвращение талонов предупреждений, накопительной системы штрафных баллов и выдавать права только после обучения в автошколах, наката, наезда часов и придирчивого экзамена, который в проклятые времена СССР мало кто сдавал с первого раза. Иначе на наших дорогах будут и дальше разъезжать "всадники без головы".

И для сравнения, в Украине с полноценной территорией — Крымом и Донбассом, за 2013 год в ДТП погибло 3227 человек, а за 9 месяцев 2017 года почти 2000. Но при этом дорога продолжает забирать жизни людей.