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    Резонансное ДТП в Харькове: подозреваемая отказалась от дачи показаний

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    Смертельное ДТП. Внедорожник сбил пешеходов в Харькове (32)

    (обновлено: )41311
    Следователи собрали полную доказательную базу, и есть основания полагать, что именно 20-летняя водитель Lexus нарушила правила дорожного движения, сообщили правоохранители в ходе брифинга в четверг.
    ДТП в Харькове. На фото - Алена Зайцева
    Фото: соцсети

    КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Водитель автомобиля Lexus Елена Зайцева, въехавшая в толпу прохожих в Харькове, отказалась от дачи показаний, сообщает в четверг пресс-служба Главного управления Нацполиции в области.

    "Женщина от дачи объяснений отказалась на основании ст. 63 Конституции Украины", — говорится в сообщении.

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    Как заявил глава следственного управления областной полиции Сергей Чиж, следователями собрана полная доказательная база, и есть основания полагать, что именно 20-летняя водитель Lexus нарушила правила дорожного движения.

    Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил пешеходов на тротуаре
    kh.depo.ua
    ...Ведь они просто ждали зеленый свет. Соцсети о ДТП в Харькове

    Накануне вечером внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли пять человек, шестеро пострадали. По данным члена коллегии МВД, народного депутата Антона Геращенко, трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора.

    Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес обещал помочь с организацией похорон погибших и лечением пострадавших в результате наезда внедорожника на людей в центре города.

    По результатам исследований крови, алкоголя или наркотических веществ у обоих водителей не обнаружено. Водитель Lexus задержана.

    facebook.com/nataliya.barsuk
    ДТП в Харькове. На фото - водительское удостоверение Алены Зайцевой

    Брифинг правоохранителей, который состоялся 19 октября:

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