Резонансное ДТП в Харькове: подозреваемая отказалась от дачи показаний

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КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Водитель автомобиля Lexus Елена Зайцева, въехавшая в толпу прохожих в Харькове, отказалась от дачи показаний, сообщает в четверг пресс-служба Главного управления Нацполиции в области.

"Женщина от дачи объяснений отказалась на основании ст. 63 Конституции Украины", — говорится в сообщении.

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Как заявил глава следственного управления областной полиции Сергей Чиж, следователями собрана полная доказательная база, и есть основания полагать, что именно 20-летняя водитель Lexus нарушила правила дорожного движения.

Накануне вечером внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли пять человек, шестеро пострадали. По данным члена коллегии МВД, народного депутата Антона Геращенко, трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора.

Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес обещал помочь с организацией похорон погибших и лечением пострадавших в результате наезда внедорожника на людей в центре города.

По результатам исследований крови, алкоголя или наркотических веществ у обоих водителей не обнаружено. Водитель Lexus задержана.

facebook.com/nataliya.barsuk ДТП в Харькове. На фото - водительское удостоверение Алены Зайцевой

Брифинг правоохранителей, который состоялся 19 октября: