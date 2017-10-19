...Ведь они просто ждали зеленый свет. Соцсети о ДТП в Харькове

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Ужасная трагедия в Харькове потрясла всю Украину. В среду, 18 октября, внедорожник Lexus въехал в толпу пешеходов, ожидавших зеленого сигнала светофора на переходе. В результате аварии погибли пять человек, шестеро пострадали. По данным МВД, ДТП произошло из-за столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник отбросило на группу людей. По словам главы МВД Арсена Авакова, суд уже арестовал девушку, которая была за рулем Lexus. Ранее ее уже неоднократно штрафовали за несоблюдение правил дорожного движения.

Как выяснили СМИ, за рулем внедорожника находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева — приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. По предварительным данным, следов алкоголя или наркотиков в крови девушки-водителя не обнаружено. Позже также стало известно, что за рулем автомобиля Volkswagen Touareg находился 59-летний бизнесмен Геннадий Дронов. В результате ДТП он серьезно не пострадал.

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Кровавое ДТП в Харькове шокировало многих украинцев, о чем свидетельствуют многочисленные сообщения в соцсетях: "Вангую — отмажут. Пишут, там папик серьезный"; "Не обвиняйте ее со старта. Ее машину ударил в бок тяжелый Туарег. А там водитель непростой". "Страшнее самого факта харьковской трагедии то, что 99% комментариев: отмажут, откупится, никого не накажут… Это та реальность, в которой сегодня живут украинцы. Где все понимают, что человеческая жизнь в этом государстве ничего не стоит", — пишут украинцы в соцсетях.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook