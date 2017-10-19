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    Происшествия

    ДТП в Харькове. Обнародован новый список погибших и пострадавших

    Тема:

    Смертельное ДТП. Внедорожник сбил пешеходов в Харькове (29)

    (обновлено: )116301
    По словам представителя полиции, на месте происшествия погибли пять человек: личности двух установлены, относительно трех погибших - опознания родственниками еще не проводились, поэтому окончательные анкетные данные неизвестны.
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    КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. На данный момент количество погибших в ДТП в Харькове не изменилось, речь по-прежнему идет о пяти жертвах, сообщил глава полиции Харьковской области Олег Бех.

    Накануне внедорожник Lexus въехал в толпу в Харькове, в результате аварии погибли пять человек, шестеро пострадали. По данным МВД, трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого света светофора.

    По его словам, на месте происшествия погибли пять человек: личности двух установлены, относительно трех погибших — опознания родственниками еще не проводились, поэтому окончательные анкетные данные неизвестны.

    "Мы установили только две особы погибших. По троим — еще не опознали. Данные мы назвать не можем", — приводит слова Беха издание 057.ua.

    Погибшие:

    Смертельная авария в Харькове
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    Евтеев Александр, 1990 года рождения;

    Кабесовна Нина, 1989 года рождения.

    Пострадавшие:

    Неудачин Юрий, 29 лет, травмы разной тяжести. Находится в больнице неотложной помощи в тяжелом состоянии;

    Берченко Оксана, 27 лет, травмы разной тяжести. Находится в больнице неотложной помощи в тяжелом состоянии;

    Комар Анна, 25 лет, жительница Кременчуга. Травмы разной тяжести, состояние стабильное;

    Нестеренко Оксана 36 лет, жительница Киева.Травмы разной тяжести, находится в больнице неотложной помощи;

    Берченко Диана, 93 года рождения, находится в больнице неотложной помощи, состояние стабильное;

    Власенко Жанна, 87 год рождения. Состояние тяжелое. Неконтактная. Беременная. За ее жизнь борются врачи.

    Бех отметил, что мера пресечения женщине-водителю Lexus будет избрана завтра, 20 октября, в Киевском районном суде Харькова.

    Представитель полиции также заявил, что уже собрана информация с камер видеонаблюдения. По его словам, предварительно следователи могут подтвердить, что происшествие произошло по вине водителя Lexus, однако будут назначены дополнительные экспертизы, которые позволят следователям подготовить дело в суд, передает УНИАН.

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    Как выяснили СМИ, за рулем внедорожника находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева — приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. По предварительным данным, следов алкоголя или наркотиков в крови девушки-водителя не обнаружено.

    Позже также стало известно, что за рулем автомобиля Volkswagen Touareg находился 59-летний бизнесмен Геннадий Дронов. В результате ДТП мужчина не получил серьезных телесных повреждений и после аварии оставался на месте происшествия.

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