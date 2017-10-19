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19.10.201717:27
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    Фотоитоги 19 октября: жуткая авария в Харькове, скандальная медреформа в Раде

    Тема:

    Смертельное ДТП. Внедорожник сбил пешеходов в Харькове (32)

    (обновлено: )42
    Работа криминалистов на месте страшного ДТП в Харькове.
    Внедорожник Lexus, который сбил пешеходов на тротуаре в Харькове
    Жители Харькова несут цветы к месту смертельной аварии
    И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун и премьер Владимир Гройсман после принятия принятия Радой медреформы.
    Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла на двустороннюю встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Брюсселе.
    Бойца Нацгвардии у Рады.
    Верховная Рада направила в КС оба законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности.
    Люди приветствуют пилотов самолета Airbus A330neo после своего первого рейса. Франция.
    Мэр Киева Виталий Кличко проинспектировал, как сносят МАФы.
    Пенсионерка-участница протестов под Радой.
    Работа криминалистов на месте страшного ДТП в Харькове.
    Работа криминалистов на месте страшного ДТП в Харькове.
    УНИАН
    Внедорожник Lexus, который сбил пешеходов на тротуаре в Харькове
    Внедорожник Lexus, который сбил пешеходов на тротуаре в Харькове
    kh.depo.ua
    Жители Харькова несут цветы к месту смертельной аварии
    Жители Харькова несут цветы к месту смертельной аварии
    "Город X"
    И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун и премьер Владимир Гройсман после принятия принятия Радой медреформы.
    И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун и премьер Владимир Гройсман после принятия принятия Радой медреформы.
    УНИАН
    Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла на двустороннюю встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Брюсселе.
    Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла на двустороннюю встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Брюсселе.
    REUTERS Francois Lenoir
    Бойца Нацгвардии у Рады.
    Бойца Нацгвардии у Рады.
    Украинское фото
    Верховная Рада направила в КС оба законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности.
    Верховная Рада направила в КС оба законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности.
    Украинское фото
    Люди приветствуют пилотов самолета Airbus A330neo после своего первого рейса. Франция.
    Люди приветствуют пилотов самолета Airbus A330neo после своего первого рейса. Франция.
    REUTERS Regis Duvignau
    Мэр Киева Виталий Кличко проинспектировал, как сносят МАФы.
    Мэр Киева Виталий Кличко проинспектировал, как сносят МАФы.
    УНИАН
    Пенсионерка-участница протестов под Радой.
    Пенсионерка-участница протестов под Радой.
    УНИАН

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    Работа криминалистов на месте страшного ДТП в Харькове.

    Накануне внедорожник Lexus въехал в толпу в Харькове, в результате аварии погибли пять человек, шестеро пострадали. По данным МВД, трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого света светофора.

    Смертельная авария в Харькове
    Facebook Антона Геращенко
    "Считаем трупы на дорогах". Тренд дня: жуткое ДТП в Харькове

    Как выяснили СМИ, за рулем внедорожника находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева — приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. По предварительным данным, следов алкоголя или наркотиков в крови девушки-водителя не обнаружено.

    Позже также стало известно, что за рулем автомобиля Volkswagen Touareg находился 59-летний бизнесмен Геннадий Дронов. В результате ДТП мужчина не получил серьезных телесных повреждений и после аварии оставался на месте происшествия.

    Глава полиции Харьковской области Олег Бех сообщил, что на данный момент установлены личности двоих из пяти погибших, это Евтеев Александр, 1990 года рождения; Кабесовна Нина, 1989 года рождения.

    Смотрите также: Смертельное ДТП в Харькове. Первые минуты после наезда авто на пешеходов

    Верховная Рада в четверг приняла в целом закон, который позволит дать старт медицинской реформе. Документ, который призван коренным образом изменить государственную систему финансирования медицинских услуг, поддержали 240 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

    Закон еще должен подписать президент Украины. Документ вступит в силу через месяц со дня его опубликования в официальной прессе и вводится в действие с 1 января 2018 поэтапно.

    Читайте также: Добро пожаловать в концлагерь! Верховная Рада приняла медреформу

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