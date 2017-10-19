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    Стало известно имя второго участника смертельного ДТП в Харькове

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    Смертельное ДТП. Внедорожник сбил пешеходов в Харькове (12)

    (обновлено: )10
    В результате ДТП 59-летний мужчина, управлявший автомобилем Volkswagen Touareg, не получил серьезных телесных повреждений и после аварии оставался на месте происшествия.
    Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил пешеходов на тротуаре
    @Kharkov.City

    КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Стало известно имя второго участника смертельного ДТП в Харькове, который находился за рулем автомобиля Volkswagen Touareg. Им оказался 59-летний Геннадий Дронов, занимающийся розничной торговлей, сообщает издание NewsRoom со ссылкой на источники.

    Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил группу пешеходов
    sq.com.ua
    Ужас в Харькове. Кадры с места смертельного ДТП

    По данным Минюста, Дронов торгует продуктами питания и табачными изделиями, а также предоставляет в аренду недвижимое имущества. Ранее у мужчины был еще один бизнес, классифицированный как розничная торговля с лотков, однако в 2015 году он закрыл его. 

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    В полиции ранее заявили, что в результате ДТП мужчина не получил серьезных телесных повреждений и после аварии оставался на месте происшествия.

    Вечером в среду, 18 октября, внедорожник Lexus после столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар, где стояли люди, ожидавшие зеленого сигнала светофора. По последним данным, жертвами наезда стали 6 человек, еще как минимум 5 человек были госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии. Очевидцы утверждают, что Lexus двигался на большой скорости на запрещающий сигнал светофора.

    @Kharkov.City
    Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил пешеходов на тротуаре

    Как выяснили СМИ, за рулем внедорожника находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева — приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. По предварительным данным, следов алкоголя или наркотиков в крови девушки-водителя не обнаружено.

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