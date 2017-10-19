В деле о смертельном ДТП в Харькове один подозреваемый - девушка из Lexus

КИЕВ, 19 окт — РАИ Новости Украина. В полиции подтвердили информацию о том, что водитель автомобиля Lexus, сбившего пешеходов в центре Харькова, проехал на запрещающий сигнал светофора. Об этом во время брифинга сообщил руководитель ГУ Национальной полиции Украины в Харьковской области Олег Бех, передает Depo.Харьков.

Вечером в среду, 18 октября, внедорожник Lexus после столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар, где стояли люди, ожидавшие зеленого сигнала светофора. По последним данным, жертвами наезда стали 6 человек, еще как минимум 5 человек были госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии. Очевидцы утверждают, что Lexus двигался на большой скорости на запрещающий сигнал светофора.

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"Это произошло на запрещающий сигнал светофора. Она (девушка-водитель — Ред.) придавила на скорость, в результате чего произошло столкновение", — сказал Бех.

Он также добавил, что девушка активно сотрудничает со следствием, однако причину нарушения правил дорожного движения пока объяснить не смогла.

Facebook Roman Sinicyn Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил пешеходов на тротуаре

Бех подчеркнул, что в деле статус подозреваемого имеет только водитель Lexus, водитель второго авто подозреваемым не является.

Также, по данным руководителя облуправления полиции, на данный момент установлены личности не всех погибших.

Как выяснили СМИ, за рулем внедорожника находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева —приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. По предварительным данным, следов алкоголя или наркотиков в крови девушки-водителя не обнаружено.