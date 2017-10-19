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19.10.201703:47
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    Ужас в Харькове. Кадры с места смертельного ДТП

    Тема:

    Смертельное ДТП. Внедорожник сбил пешеходов в Харькове (11)

    (обновлено: )87
    Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил группу пешеходов
    Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил группу пешеходов
    Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил пешеходов на тротуаре
    Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил группу пешеходов
    Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил пешеходов на тротуаре
    Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил пешеходов на тротуаре
    Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил пешеходов на тротуаре
    Внедорожник Lexus, который сбил пешеходов на тротуаре в Харькове
    Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил пешеходов на тротуаре
    Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил пешеходов на тротуаре
    ДТП в Харькове, где погибли 6 человек
    ДТП в Харькове, где погибли 6 человек
    Смертельная авария в Харькове
    Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил группу пешеходов
    Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил группу пешеходов
    sq.com.ua
    Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил группу пешеходов
    Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил группу пешеходов
    sq.com.ua
    Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил пешеходов на тротуаре
    Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил пешеходов на тротуаре
    Facebook Roman Sinicyn
    Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил группу пешеходов
    Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил группу пешеходов
    sq.com.ua
    Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил пешеходов на тротуаре
    Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил пешеходов на тротуаре
    Facebook Roman Sinicyn
    Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил пешеходов на тротуаре
    Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил пешеходов на тротуаре
    kh.depo.ua
    Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил пешеходов на тротуаре
    Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил пешеходов на тротуаре
    kh.depo.ua
    Внедорожник Lexus, который сбил пешеходов на тротуаре в Харькове
    Внедорожник Lexus, который сбил пешеходов на тротуаре в Харькове
    kh.depo.ua
    Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил пешеходов на тротуаре
    Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил пешеходов на тротуаре
    kh.depo.ua
    Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил пешеходов на тротуаре
    Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил пешеходов на тротуаре
    kh.depo.ua
    ДТП в Харькове, где погибли 6 человек
    ДТП в Харькове, где погибли 6 человек
    facebook.com/anton.gerashchenko
    ДТП в Харькове, где погибли 6 человек
    ДТП в Харькове, где погибли 6 человек
    facebook.com/anton.gerashchenko
    Смертельная авария в Харькове
    Смертельная авария в Харькове
    Facebook Антона Геращенко

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    Все фотоленты
    Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил группу пешеходов

    В среду вечером, 18 октября, в центре Харькова внедорожник Lexus после столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар, где стояла группа людей, ожидавших зеленого сигнала светофора.

    Смертельное ДТП в Харькове. Видео
    Канал на Youtube Bad Boy
    Смертельное ДТП в Харькове. Первые минуты после наезда авто на пешеходов

    По последним данным, жертвами наезда стали 6 человек, еще как минимум 5 человек были госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии. Очевидцы утверждают, что Lexus двигался на большой скорости на запрещающий сигнал светофора. 

    Смотрите также: Протаранивший толпу пешеходов в Харькове Lexus и раньше нарушал ПДД

    Как выяснили СМИ, за рулем внедорожника находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева — приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. По предварительным данным, следов алкоголя или наркотиков в крови девушки-водителя не обнаружено. 

    За рулем Volkswagen Touareg находился 49-летний мужчина. В результате столкновения он не пострадал. По данным полиции, его анализ также не показал следов алкоголя или других запрещенных средств. 

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