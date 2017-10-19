Ужас в Харькове. Кадры с места смертельного ДТП

В среду вечером, 18 октября, в центре Харькова внедорожник Lexus после столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар, где стояла группа людей, ожидавших зеленого сигнала светофора.

По последним данным, жертвами наезда стали 6 человек, еще как минимум 5 человек были госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии. Очевидцы утверждают, что Lexus двигался на большой скорости на запрещающий сигнал светофора.

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Как выяснили СМИ, за рулем внедорожника находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева — приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. По предварительным данным, следов алкоголя или наркотиков в крови девушки-водителя не обнаружено.

За рулем Volkswagen Touareg находился 49-летний мужчина. В результате столкновения он не пострадал. По данным полиции, его анализ также не показал следов алкоголя или других запрещенных средств.