Протаранивший толпу пешеходов в Харькове Lexus и раньше нарушал ПДД

Протаранивший группу пешеходов в центре Харькова Lexus уже был замечен в нарушении правил дорожного движения, сообщил народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко.

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"Волонтеры только что подняли видео (см. нимже), на котором этот же Лексус RX —350 с АХ 0032 ЕС уже проезжал на красный свет зимой прошлого года", — написал он в Facebook.

Вечером в среду, 18 октября, внедорожник Lexus, которым управляла молодая женщина, после столкновения с другим авто вылетел на тротуар, где стояли люди, ожидавшие зеленого сигнала светофора. По последним данным, жертвами наезда стали 6 человек, еще как минимум 5 человек были госпитализированы.

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По данным СМИ, за рулем внедорожника находилась Елена Зайцева 1997 года рождения, дочь местного влиятельного бизнесмена.