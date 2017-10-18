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    Протаранивший толпу пешеходов в Харькове Lexus и раньше нарушал ПДД

    (обновлено: )20501
    Полиция сообщила о задержании водителя автомобиля Lexus, который после столкновения с другим авто вылетел на тротуар. По данным СМИ, за рулем внедорожника находилась Елена Зайцева 1997 года рождения.
    Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил группу пешеходов
    sq.com.ua

    Протаранивший группу пешеходов в центре Харькова Lexus уже был замечен в нарушении правил дорожного движения, сообщил народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко.

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    "Волонтеры только что подняли видео (см. нимже), на котором этот же Лексус RX —350 с АХ 0032 ЕС уже проезжал на красный свет зимой прошлого года", — написал он в Facebook.

    Вечером в среду, 18 октября, внедорожник Lexus, которым управляла молодая женщина, после столкновения с другим авто вылетел на тротуар, где стояли люди, ожидавшие зеленого сигнала светофора. По последним данным, жертвами наезда стали 6 человек, еще как минимум 5 человек были госпитализированы. 

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    По данным СМИ, за рулем внедорожника находилась Елена Зайцева 1997 года рождения, дочь местного влиятельного бизнесмена. 

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