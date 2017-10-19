Обнародованы фамилии погибших и пострадавших при ДТП в Харькове

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Среди пострадавших в результате масштабного ДТП в центре Харькова есть беременная женщина, сообщает полиция Харьковской области.

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Вечером в среду, 18 октября, внедорожник Lexus после столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар, где стояли люди, ожидавшие зеленого сигнала светофора. По последним данным, жертвами наезда стали 6 человек, еще как минимум 5 человек были госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии. Очевидцы утверждают, что Lexus двигался на большой скорости на запрещающий сигнал светофора.

Правоохранители обнародовали несколько фамилий жертв и пострадавших кровавого ДТП.

"Список граждан, пострадавших во время резонансного ДТП в центре Харькова, личности которых уже установлены:

погибшие:

1) Евтеева Александр Сергеевич, 27 лет

2) Кобисева Нина Львовна, 28 лет

3) Умаева Елена.

Доставлены в больницу:

1) Берченко Елена Игоревна, 25 лет

2) Неудачин Юрий Юрьевич, 24 года;

3) Нестеренко Оксана Васильевна, 36 лет.

Личности еще двух женщин устанавливаются: беременная женщина доставлена в областную больницу, другая пострадавшая — в отделение политравмы харьковской больницы", — говорится в сообщении Полиции Харьковщины на странице в Facebook.

Facebook Поліція Харківщини Комментарий полиции по поводу ДТП в центре Харькова

По данным СМИ, за рулем внедорожника находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева, приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. По предварительным данным, следов алкоголя или наркотиков в крови девушки-водителя не обнаружено.