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    Происшествия

    Обнародованы фамилии погибших и пострадавших при ДТП в Харькове

    Тема:

    Смертельное ДТП. Внедорожник сбил пешеходов в Харькове (9)

    (обновлено: )227
    Полиция обнародовала список граждан, пострадавших во время резонансного ДТП в центре Харькова, личности которых уже установлены. В списке на данный момент 6 фамилий. Большинство жертв и пострадавших - молодые женщины.
    Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил пешеходов на тротуаре
    kh.depo.ua

    КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Среди пострадавших в результате масштабного ДТП в центре Харькова есть беременная женщина, сообщает полиция Харьковской области.

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    Вечером в среду, 18 октября, внедорожник Lexus после столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар, где стояли люди, ожидавшие зеленого сигнала светофора. По последним данным, жертвами наезда стали 6 человек, еще как минимум 5 человек были госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии. Очевидцы утверждают, что Lexus двигался на большой скорости на запрещающий сигнал светофора. 

    Правоохранители обнародовали несколько фамилий жертв и пострадавших кровавого ДТП. 

    Смертельное ДТП в Харькове. Видео
    Канал на Youtube Bad Boy
    Смертельное ДТП в Харькове. Первые минуты после наезда авто на пешеходов

    "Список граждан, пострадавших во время резонансного ДТП в центре Харькова, личности которых уже установлены:

    погибшие:

    1) Евтеева Александр Сергеевич, 27 лет

    2) Кобисева Нина Львовна, 28 лет

    3) Умаева Елена.

    Доставлены в больницу:

    1) Берченко Елена Игоревна, 25 лет

    2) Неудачин Юрий Юрьевич, 24 года;

    3) Нестеренко Оксана Васильевна, 36 лет.

    Личности еще двух женщин устанавливаются: беременная женщина доставлена в областную больницу, другая пострадавшая — в отделение политравмы харьковской больницы", — говорится в сообщении Полиции Харьковщины на странице в Facebook.

    Facebook Поліція Харківщини
    Комментарий полиции по поводу ДТП в центре Харькова

    По данным СМИ, за рулем внедорожника находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева, приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. По предварительным данным, следов алкоголя или наркотиков в крови девушки-водителя не обнаружено. 

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