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    Смертельное ДТП в Харькове. Первые минуты после наезда авто на пешеходов

    (обновлено: )22101
    Автомобиль Lexus под управлением женщины 1997 года рождения, проезжая, по предварительной информации, на запрещающий сигнал светофора, на большой скорости врезался в автомобиль Volkswagen Touareg. после чего вылетел на тротуар.
    Канал на Youtube Bad Boy

    Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру людям со слабой психикой. 

    В сети обнародовано видео первых минут после смертельного ДТП на улице Сумская в Харькове. 

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    Вечером в среду, 18 октября, внедорожник Lexus, которым управляла молодая женщина, после столкновения с другим авто вылетел на тротуар, где стояли люди, ожидавшие зеленого сигнала светофора. По последним данным, жертвами наезда стали 6 человек. 

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    "Автомобиль Lexus под управлением женщины 1997 года рождения, проезжая на запрещающий сигнал светофора, на большой скорости врезался в автомобиль Volkswagen Touareg. От полученного удара автомобиль Lexus, принадлежащий ее отцу, выбросило на тротуар улицы Сумской, где в этот момент находились десятки пешеходов", — написал на своей странице в Facebook народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко. 

    В результате аварии пострадали как минимум пять человек. 

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