Смертельное ДТП в Харькове. Первые минуты после наезда авто на пешеходов

Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру людям со слабой психикой.

В сети обнародовано видео первых минут после смертельного ДТП на улице Сумская в Харькове.

Вечером в среду, 18 октября, внедорожник Lexus, которым управляла молодая женщина, после столкновения с другим авто вылетел на тротуар, где стояли люди, ожидавшие зеленого сигнала светофора. По последним данным, жертвами наезда стали 6 человек.

Смотрите также: Скандал вокруг задержания женщины-водителя в Киеве: появилось видео

"Автомобиль Lexus под управлением женщины 1997 года рождения, проезжая на запрещающий сигнал светофора, на большой скорости врезался в автомобиль Volkswagen Touareg. От полученного удара автомобиль Lexus, принадлежащий ее отцу, выбросило на тротуар улицы Сумской, где в этот момент находились десятки пешеходов", — написал на своей странице в Facebook народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко.

В результате аварии пострадали как минимум пять человек.