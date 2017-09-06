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    Страшное ДТП в Ровенской области: погибли четыре политолога и журналист

    (обновлено: )143126
    Как стало известно, предварительная версия аварии в Ровенской области - занос авто на большой скорости на мокрой дороге с выносом на встречную полосу.
    ДТП в Ровенской области
    rv.npu.gov.ua

    КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. В результате ДТП, произошедшего в Рокитновском районе Ровенской области, погибли пять политологов, сообщил в Facebook политический эксперт Юрий Романенко.

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    "Какой чёрный день. Друзья, ночью в автокатастрофе в Ровенской области погибли четыре политолога Александр Маслак, Алексей Куринной, Александр Никаноров, Владимир Карагяур. В реанимации умер также пятый пассажир "Опеля"- общественный активист и специалист по децентрализации Сергей Попов", — написал он.

    Известно, что Попов ранее занимал пост заместителя главы Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского, до последнего времени  был секретарем Совета доноров по вопросам децентрализации в Украине.

    По информации Романенко, предварительная версия аварии — занос авто на большой скорости на мокрой дороге с выносом на встречную полосу.

    Напомним, ранее сообщалось, что в результате ДТП, произошедшего на трассе Киев-Ковель-Ягодин в Рокитновском районе Ровенской области, погибли четыре человека, еще один попал в реанимацию.

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