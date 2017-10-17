Скандал вокруг задержания женщины-водителя в Киеве: появилось видео

На видео — кадры с нагрудной камеры патрульного.

Как ролике видно, как полицейский объясняет женщине положения статей закона, которые она нарушила. Она отказалась это сделать, в ходе разговора патрульные приняли решение задержать ее.

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Патрульного, который заламывал женщине руку при задержании, не отстранят на время расследования этого случая, ранее заявил глава патрульной полиции Киева Юрий Зозуля. По его словам, патрульного могут направить к психологу.

Ранее муж пострадавшей Оксаны Васильевой — Любомир Васильев сообщил, что патрульные при задержании сломали его супруге руку, и опубликовал видео задержания.