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    Полиция массово останавливает автобусы, которые едут в Киев

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    Сторонник бывшего главы Одесской облгосадминистрации Дмитрий Кравченко сообщает, что сотрудники правоохранительных органов остановили автобус с активистами, направляющимися в Киев.
    Дмитро Кравченко/Facebook

    Сторонник бывшего главы Одесской облгосадминистрации Дмитрий Кравченко выложил на своей странице в Facebook видео, на котором правоохранители остановили автобус с активистами, направляющимися на акцию протеста в Киев.

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    Ранее он сообщил, что один перевозчик отказался везти их в последний момент, хотя автобусы были оплачены — он якобы сказал, что "ему не нужны проблемы и чтобы окна его автобусам разбили". 

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    По словам Кравченко, участники протеста все же выехали из Харькова, но автобус был остановлен правоохранителями перед Чутово (Полтавская область). 

    "Остановили перед Чутово. Все, как и во времена Янека (Виктора Януковича — Ред.)", — говорится в описании к кадрам.

    Автобусы останавливают и в других регионах. Так, Олег Дымерка в комментариях к другому видео пишет: "Житомирка (на въезде в Киев — Ред.) тоже перекрыта, останавливают все автобусы".

    Олег Дымерка/Facebook

    Андрей Корж отмечает: "Со стороны Житомира тоже".

    Александр Колобкович сообщает: "С Борисполя тоже пост…"

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