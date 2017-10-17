Полиция массово останавливает автобусы, которые едут в Киев

Сторонник бывшего главы Одесской облгосадминистрации Дмитрий Кравченко выложил на своей странице в Facebook видео, на котором правоохранители остановили автобус с активистами, направляющимися на акцию протеста в Киев.

Ранее он сообщил, что один перевозчик отказался везти их в последний момент, хотя автобусы были оплачены — он якобы сказал, что "ему не нужны проблемы и чтобы окна его автобусам разбили".

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По словам Кравченко, участники протеста все же выехали из Харькова, но автобус был остановлен правоохранителями перед Чутово (Полтавская область).

"Остановили перед Чутово. Все, как и во времена Янека (Виктора Януковича — Ред.)", — говорится в описании к кадрам.

Автобусы останавливают и в других регионах. Так, Олег Дымерка в комментариях к другому видео пишет: "Житомирка (на въезде в Киев — Ред.) тоже перекрыта, останавливают все автобусы".

Олег Дымерка/Facebook

Андрей Корж отмечает: "Со стороны Житомира тоже".

Александр Колобкович сообщает: "С Борисполя тоже пост…"