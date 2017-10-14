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    "Нацкорпус" и "Свобода" примкнут к протестам, объявленным Саакашвили

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    "Турне" Саакашвили: скандал продолжается (561)

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    Один из руководителей "Национального корпуса" Олег Петренко подтвердил участие партии в акции 17 октября, а нардеп от "Свободы" Юрий Левченко заявил, что без давления Рада ни на что не способна.
    Флаг Свободы
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 14 окт — РИА Новости Украина. Представители "Национального корпуса" и ВО "Свобода" примут участие в акции 17 октября в Киеве, которую объявили бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили и еврооптимисты, сообщает "Страна" со ссылкой на собеседников из среды националистов.

    Партия "Свобода" является одним из организаторов акции.

    "Я, как депутат-мажоритарщик, скажу, что люди серьезно озлоблены на власть, но пока выплескивают эмоции на кухнях… А пикетировать Раду нужно, ведь  понятно, что без давления она ни на что не способна, ни за что нормально не проголосует", — объясняет позицию "Свободы" народный депутат Юрий Левченко.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Один из руководителей "Национального корпуса" Олег Петренко также подтвердил участие партии в акции 17 октября.

    В свою очередь руководитель пресс-службы "Правого сектора" Артем Скоропадский заявил, что их сторонников не будет на акции. 

    "Там соберутся не только националисты, но и либеральные силы, которые поддерживают, например, гей-парады в Киеве. Нам с ними не по пути. Свою позицию остальным националистическим силам мы не навязываем", — сообщил он.

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    Ранее Саакашвили заявил, что намерен присоединиться к инициативе гражданских активистов и выступить в Киеве 17 октября с тремя требованиями к власти: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона. По его словам, власть должна понять, что "не сможет в этот раз "развести" народ и просто обещаниями выйти из ситуации". 

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