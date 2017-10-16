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16.10.201712:17
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    Общество

    СБУ: радикалы готовили провокации на акцию 17 октября

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    Служба безопасности Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли провокации, которые планировали радикалы во время массовых мероприятий 17 октября 2017.

    Задокументированные факты, подготовки силового сценария, сообщает пресс-служба СБУ.

    "С целью не допустить наступления вреда жизни и здоровью людей и других тяжких последствий сотрудниками СБ Украины блокировали 14 октября попытки приобрести 2 автомата АК-47 и 3 гранатомета двумя бывшими активистами объединения "Революционные правые силы". Также, в ходе проведения 9 обысков, изъято более 200 тыс. грн., средства связи, компьютерную технику и другие вещи, которые использовались для подготовки действий провокационно-насильственного характера", — сообщает СБУ.

    Сейчас устанавливается вся сеть структур и лиц к этому причастных, а также организаторы провокаций.

     

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