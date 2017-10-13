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    Политика

    Саакашвили: акция протеста у Рады 17 октября может стать бессрочной

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    По словам Михаила Саакашвили, он будет требовать от властей создания антикоррупционных судов, отмены депутатской неприкосновенности, принятия нового избирательного закона.
    Михаил Саакашвили в Одессе, 30 сентября 2017
    Думская.net

    КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили допустил, что акция протеста у здания Верховной Рады Украины 17 октября может стать бессрочной в случае невыполнения требований митингующих.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
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    Ранее Саакашвили заявил, что намерен присоединиться к инициативе гражданских активистов и выступить в Киеве 17 октября с тремя требованиями к власти: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона.

    "Если они проигнорируют требования людей, то, я думаю, часть людей решить бессрочно это продолжить, часть может решить уехать в регионы и там это распространить. У народа настроение очень решительное, но это такой процесс. Я за то, чтобы процесс не останавливался и был цивилизованным, и максимально распространился, если нет ответа", — заявил Саакашвили на пресс-конференции в пятницу.

    По его словам, власть должна понять, что "не сможет в этот раз "развести" народ и просто обещаниями выйти из ситуации". "Если не 17 октября, значит, 18-го, если не 18-го, значит 20-го октября. Мы уверены: требования должны быть выполнены", — сказал политик.

    Саакашвили затруднился назвать точное число людей, которое будет участвовать в акции протеста, но отметил, что "ожидается большое количество людей со всей Украины".

    При этом он не ожидает серьезных провокаций на митинге, так как, по его словам, в противном случае будет сразу понятно, кто их организовал.

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