Ультиматум власти. В центре Киева пройдет массовый протест

КИЕВ, 17 окт – РИА Новости Украина. Массовая акция протеста, организованная рядом политических сил, в том числе партией бывшего главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили "Движение новых сил", пройдет во вторник возле здания Верховной Рады.

Протестующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство.

В конце сентября ряд политических сил, среди которых партии "Национальный корпус", ВО "Свобода", "Самопомич", "Гражданская позиция", депутаты Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем, Светлана Залищук, Сергей Лещенко и некоторые внефракционные парламентарии, а также ряд общественных организаций заявили о намерении организовать 17 октября массовую акцию протеста в центре Киева. Позднее о намерении присоединиться к протестующим заявил Саакашвили.

Организаторы протестной акции в ультимативной форме выдвинули властям множество разных требований. Среди прочего, они требуют, чтобы депутатов можно было привлекать к уголовной ответственности на общих основаниях.

Протестующие также требуют внести изменения в действующее избирательное законодательство. Они настаивают на переходе к пропорциональной системе с открытыми региональными списками. Эта система позволит выбирать не только партию, но и конкретных кандидатов в ней.

Демонстранты намерены требовать создания в стране антикоррупционного суда. Ранее Рада приняла изменения в Конституцию в части судебной реформы, которая предполагает создание отдельного антикоррупционного суда. На создании такого органа также настаивает Евросоюз, однако эта инициатива пока не реализована.

Кроме того, Саакашвили заявил, что требует назначения нового состава Кабмина, Центральной избирательной комиссии, а также переизбрания Верховной Рады.

В партии Саакашвили заявляют, что в ходе протестов будут требовать "привлечь к ответственности всех друзей Петра Порошенко, которые вместе с ним желают раздерибанить нашу страну: (украинского бизнесмена Рината) Ахметова, (лидера движения "Украинский выбор — право народа", представителя Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Виктора) Медведчука, (первого замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря) Кононенко, (бизнесмена Александра) Грановского, (бизнесмена Виктора) Пинчука, (бизнесмена Дмитрия) Фирташа и других".

Саакашвили подчеркнул мирный характер запланированной демонстрации. Его политсила организовала подвоз людей из регионов на акцию в Киеве, однако точное число участников протеста не сообщается. Он допускает, что в случае невыполнения требований протестующих, часть из них могут остаться у здания Верховной Рады бессрочно, другие — выехать в регионы и продолжить протесты там.

Накануне протестной акции Служба безопасности Украины заявила, что пресекла закупку радикально настроенными организациями автоматом и гранатометов, которые могли быть использованы для провокаций во время демонстраций в центре Киева.