Три требования для власти. Обращение организаторов протеста 17.10.17

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. Протестующие в ходе акции, запланированной на вторникв центре Киева, потребуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство.

"Украинская правда" публикует обращение организаторов акции:

Президенту Украины Порошенко Петру Алексеевичу

Председателю Верховной Рады Украины Парубию Андрею Владимировичу

ОБРАЩЕНИЕ

Мы, общественные активисты, лидеры политических партий, народные депутаты Украины, поддерживаем требования граждан Украины, которые выдвинуты власти и должны быть выполнены 17 октября 2017, а именно:

- принять новый закон о выборах народных депутатов Украины;

- создать антикоррупционный суд;

- отменить депутатскую неприкосновенность.

Мы требуем от Президента Украины и Председателя Верховной Рады Украины выполнить требования граждан Украины, которые будут проводить масштабный митинг под стенами парламента 17 октября, прекратить политические спекуляции и попытки в который раз ввести в заблуждение людей, осуществив такие шаги:

1. Председателю Верховной Рады Парубию А.В. обратиться немедленно к Президенту с просьбой внести в парламент проект закона "О антикоррупционных судах";

2. Президенту Украины Порошенко П.А. безотлагательно внести законопроект "Об антикоррупционных судах", одобренный Венецианской комиссией (текст в редакции законопроекта №6011) в парламент;

3. Председателю Верховной Рады Парубию А.В. во вторник, 17 октября, включить в повестку дня следующие законопроекты для рассмотрения:

- законопроект №1068-2 "О выборах народных депутатов Украины";

- законопроект "Об антикоррупционных судах" (внесен Президентом Украины);

- законопроект №6773 "О внесении изменений в Конституцию Украины (в части отмены депутатской неприкосновенности)".

В случае, если Вы, господин Президент, и Вы, господин Председатель Верховной Рады, проигнорируете эти требования украинцев, то мы оставляем за собой право применять все предусмотренные Конституцией Украины средства протеста для того, чтобы эти требования людей были услышаны.

Подчеркиваем, что четко осознаем: всю полноту ответственности за выполнение этих требований несет Президент Украины, который является субъектом внесения законодательных инициатив и политическая сила которого является частью парламентского большинства в Верховной Раде Украины.

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16 октября 2017

Андрей Билецкий, партия "Национальный корпус";

Николай Выговский, общественное движение "Чесно";

Василий Гацко, партия "Демократический Альянс";

Анатолий Гриценко, партия "Гражданская позиция";

Алексей Гриценко, "Автомайдан";

Дмитрий Добродомов, партия "Народный контроль";

Николай Катеринчук, "Европейская партия Украины";

Александр Леменов, коалиция "Реанимационный пакет реформ" (с уточнением относительно необходимости ограничения, а не отмены депутатской неприкосновенности);

Мустафа Найем, Инициатива реальных действий;

Михаил Саакашвили, партия "Движение новых сил Михаила Саакашвили";

Cемен Семенченко, Внутренний корпус Батальона "Донбасс";

Егор Соболев, движение "Освобождение";

Юлия Тимошенко, политическая партия "Батькивщина";

Олег Тягнибок, ВО "Свобода";

Виктор Чумак, Гражданское движение "Хвыля";

Егор Фирсов, политическая сила "Альтернатива";

Виталий Шабунин, Центр противодействия коррупции;

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Народные депутаты Украины:

Александр Абдулин, Андрей Антонищак, Руслан Богдан, Владислав Бухарев, Сергей Власенко, Юрий Деревянко, Валерий Дубиль, Сергей Евтушок, Светлана Залищук, Вадим Ивченко, Андрей Ильенко, Иван Кириленко, Андрей Кожемякин, Елена Кондратюк, Павел Костенко, Иван Крулько, Александра Кужель, Юрий Левченко, Сергей Лещенко, Игорь Луценко, Богдан Маткивский, Григорий Немыря, Наталья Новак, Юрий Одарченко, Олег Петренко, Владимир Парасюк, Алексей Рябчин, Роман Семенуха, Семен Семенченко, Сергей Соболев, Борис Тарасюк, Алена Шкрум.