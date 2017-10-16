В МВД сообщили подробности о радикалах, готовивших провокации 17 октября

КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. Задержанные СБУ люди, готовившие провокации на 17 октября, являются близкими к движению Михаила Саакашвили "Рух новых сил", заявил советник главы МВД Зорян Шкиряк на своей странице в Facebook.

По его данным, один из задержанных является заместителем начальника охраны Давида Сакварелидзе.

"Среди задержанных — некто по кличке "Меч". Именно он хотел приобрести оружие перед 17 октября. Пока идет следствие его фамилию не раскрывают, но известно, что он работает заместителем руководителя службы охраны Давида Сакварелидзе. "Меч" в тесной координации с "Французом", это руководитель охраны Сакварелидзе, участвовал в силовом прорыве границы в Шегини. Но это не все его заслуги. "Француз", настоящая фамилия С.Фесенко, отсидел 12 лет за умышленное убийство. И "Француз", и "Меч" близкие к Сакварелидзе", — сообщил он.

По данным Шкиряка, второй задержанный ранее судим и причастен к "РНС".

"Среди задержанных СБУ также человек по кличке "Кий" (получил 5 лет с отсрочкой на год). И как видно из фотографий, они причастны не только к Сакварелидзе, но и к "Руху новых сил", — пишет он.

Ранее в СБУ сообщили, что сотрудники службы блокировали попытки приобрести 2 автомата АК-47 и 3 гранатомета двумя бывшими активистами объединения "Революционные правые силы".