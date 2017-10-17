Въезды в Киев под усиленным контролем. Появились фото и видео

На странице "Национального корпуса" в Facebook сообщается со ссылкой на очевидцев, что въезды в столицу находятся под контролем правоохранителей накануне акций протеста 17 октября.

"Люди сообщают, что въезды в столицу блокируются полицией и Нацгвардией. Причина — завтрашние протесты, что планируют провести люди у Верховной Рады. По словам очевидцев, все большие автомобили проверяются правоохранителями на предмет, есть ли кто-то внутри "кто собирается протестовать против власти", — говорится в заявлении.

"История повторяется. В последний раз людей также проверял режим Януковича. Как видим, режим Порошенко наступает на те же грабли", — добавили в "Нацкорпусе".

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В соцсетях также появилось видео очевидцев:

"Въезд в Киеве ограничен 1 полосой со стороны Одессы", — сообщается на странице "Киев Автомобильный".