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17.10.201703:36
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    Въезды в Киев под усиленным контролем. Появились фото и видео

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    Новый Майдан? Саакашвили и радикалы готовы к действиям (57)

    (обновлено: )7
    Проверка автомобилей на въездах в Киев в ночь на 17 октября 2017
    Проверка автомобилей на въездах в Киев в ночь на 17 октября 2017
    Проверка автомобилей на въездах в Киев в ночь на 17 октября 2017
    Проверка автомобилей на въездах в Киев в ночь на 17 октября 2017
    Проверка автомобилей на въездах в Киев в ночь на 17 октября 2017
    Проверка автомобилей на въездах в Киев в ночь на 17 октября 2017
    Проверка автомобилей на въездах в Киев в ночь на 17 октября 2017
    Национальный корпус/Facebook
    Проверка автомобилей на въездах в Киев в ночь на 17 октября 2017
    Проверка автомобилей на въездах в Киев в ночь на 17 октября 2017
    Национальный корпус/Facebook
    Проверка автомобилей на въездах в Киев в ночь на 17 октября 2017
    Проверка автомобилей на въездах в Киев в ночь на 17 октября 2017
    Национальный корпус/Facebook
    Проверка автомобилей на въездах в Киев в ночь на 17 октября 2017
    Проверка автомобилей на въездах в Киев в ночь на 17 октября 2017
    Национальный корпус/Facebook
    Проверка автомобилей на въездах в Киев в ночь на 17 октября 2017
    Проверка автомобилей на въездах в Киев в ночь на 17 октября 2017
    Национальный корпус/Facebook

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    Проверка автомобилей на въездах в Киев в ночь на 17 октября 2017

    На странице "Национального корпуса" в Facebook сообщается со ссылкой на очевидцев, что въезды в столицу находятся под контролем правоохранителей накануне акций протеста 17 октября.

    Требования организаторов акции протеста 17 октября 2017
    pravda.com.ua
    Три требования для власти. Обращение организаторов протеста 17.10.17

    "Люди сообщают, что въезды в столицу блокируются полицией и Нацгвардией. Причина — завтрашние протесты, что планируют провести люди у Верховной Рады. По словам очевидцев, все большие автомобили проверяются правоохранителями на предмет, есть ли кто-то внутри "кто собирается протестовать против власти", — говорится в заявлении.  

    "История повторяется. В последний раз людей также проверял режим Януковича. Как видим, режим Порошенко наступает на те же грабли", — добавили в "Нацкорпусе".

    Читайте также: Ермолаев: состав власти не отображает интересы всех граждан страны

    В соцсетях также появилось видео очевидцев:

    "Въезд в Киеве ограничен 1 полосой со стороны Одессы", — сообщается на странице "Киев Автомобильный".

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