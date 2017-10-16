Сломавшего женщине руку полицейского не отстранят от службы

КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. Патрульного, который заламывал женщине руку при задержании, не отстранят на время расследования этого случая, заявил глава патрульной полиции Киева Юрий Зозуля, передает "Украинская правда".

На вопрос об отстранении патрульного, Зозуля ответил: "Я думаю, что нет".

Он допустил такую меру в случае, если у полицейского уже были "такие ситуации". По словам Зозули, патрульного могут направить к психологу.

"В ходе расследования будет проверяться, были ли у него раньше такие ситуации, были ли превышения полномочий. Если были, то действительно может быть принято решение о его отстранении, или направление его к психологу, или что-то другое", — сказал он.

По словам Зозули, перед задержанием женщина отказалась предъявить документы, после чего патрульные сообщили, что "она может будет задержана в порядке 185 статья КУоАП, потому что она совершает своими действиями неповиновение работникам полиции".

"Они предупредили и решили задерживать. Это соответствует закону. Но вопрос в том, как они это делали. Сделали они это не совсем качественно", — сказал Зозуля.

Кроме того, по его словам, правоохранители в ходе задержания "никаких процедур не нарушали".

"А вот вопрос насколько строго на них влиять из-за их действий при задержании, мы решим в ходе служебного расследования", — добавил полицейский.

Напомним, ранее муж пострадавшей Оксаны Васильевой — Любомир Васильев сообщил, что патрульные при задержании сломали его супруге руку, и опубликовал видео задержания.