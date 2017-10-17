В Киеве столкнулись три автомобиля из-за пешехода-полицейского - соцсети

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. Авария с участием трех автомобилей произошла поздно вечером в понедельник в Киеве из-за того, что пешеход переходил дорогу в неустановленном месте, пострадавших нет, сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Масштабное дорожно-транспортное происшествие произошло около 22:00 на Саперно-Слободской. По информации от очевидцев происшествия, аварию спровоцировал пешеход", — сказано в сообщении.

facebook.com/KyivOperativ ДТП с участием трех автомобилей в Киеве, 16 октября 2017

По данным соцсетей, водитель автомобиля Ford не ожидал встретить в этом месте пешехода, осуществил экстренное торможение и вылетел на газон, где столкнулся с Fiat, а также с Subaru.

facebook.com/KyivOperativ ДТП с участием трех автомобилей в Киеве, 16 октября 2017

Согласно сообщению, пешеходом оказался сотрудник Печерского управления полиции "с признаками сильного алкогольного опьянения", который пытался скрыться с места аварии, однако был задержан.

Киев Оперативный/Facebook, 17 октября 2017

Ранее в Киеве столкнулись шесть транспортных средств: Audi, "Газель", "Богдан" – маршрутный автобус, Volkswagen, Alfa Romeo и Volkswagen. Пострадали четыре человека, они госпитализированы с многочисленными травмами.