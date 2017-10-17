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    Киев

    В Киеве столкнулись три автомобиля из-за пешехода-полицейского - соцсети

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    ДТП произошло в понедельник около 22:00 на Саперно-Слободской. По данным очевидцев, аварию спровоцировал пешеход. Им оказался сотрудник Печерского управления полиции "с признаками сильного алкогольного опьянения", говорится в соцсетях.
    ДТП с участием трех автомобилей в Киеве, 16 октября 2017
    facebook.com/KyivOperativ

    КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. Авария с участием трех автомобилей произошла поздно вечером в понедельник в Киеве из-за того, что пешеход переходил дорогу в неустановленном месте, пострадавших нет, сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

    "Масштабное дорожно-транспортное происшествие произошло около 22:00 на Саперно-Слободской. По информации от очевидцев происшествия, аварию спровоцировал пешеход", — сказано в сообщении.

    facebook.com/KyivOperativ
    ДТП с участием трех автомобилей в Киеве, 16 октября 2017

    По данным соцсетей, водитель автомобиля Ford не ожидал встретить в этом месте пешехода, осуществил экстренное торможение и вылетел на газон, где столкнулся с Fiat, а также с Subaru.

    facebook.com/KyivOperativ
    ДТП с участием трех автомобилей в Киеве, 16 октября 2017

    Согласно сообщению, пешеходом оказался сотрудник Печерского управления полиции "с признаками сильного алкогольного опьянения", который пытался скрыться с места аварии, однако был задержан.

    Киев Оперативный/Facebook, 17 октября 2017

    Ранее в Киеве столкнулись шесть транспортных средств: Audi, "Газель", "Богдан" – маршрутный автобус, Volkswagen, Alfa Romeo и Volkswagen. Пострадали четыре человека, они госпитализированы с многочисленными травмами.

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