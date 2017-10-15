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    Полиция задержала три группы сталкеров в зоне отчуждения ЧАЭС

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    Третью группу задержали в зоне отчуждения в районе села Залесье. Как уточняют полицейские, в нее входили пять человек, среди которых – житель Москвы и житель Санкт-Петербурга.
    Чернобыль спустя 30 лет после аварии
    REUTERS/Gleb Garanich

    КИЕВ, 15 окт – РИА Новости Украина. Полицейские задержали в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции три группы сталкеров, среди них – граждане РФ, заявило в воскресенье управление превентивной деятельности Нацполиции Украины в Киевской области.

    Зона отчуждения. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Пятнадцатого октября на территории зоны Чернобыльской атомной электростанции сотрудники полиции задержали три группы сталкеров, среди них — граждане России", — говорится в сообщении полиции.

    По данным полиции, первую группу из четырех сталкеров задержали в районе караула "Терехи", вторую из трех человек – в заброшенным городе Припять, откуда людей переселили из-за катастрофы на АЭС. Третью группу также задержали в зоне отчуждения в районе села Залесье. Как уточняют полицейские, в нее входили пять человек, среди которых – житель Москвы и житель Санкт-Петербурга.

    Задержанных доставили в отделение полиции, составили административные протоколы, им грозит штраф.

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    Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). В Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях.

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