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    Страшная трагедия в Харькове: число жертв наезда авто возросло

    (обновлено: )35001
    Протаранивший толпу внедорожник Lexus выбросило на тротуар после столкновения с другой машиной, водитель внедорожника ехала на красный свет. Люди, в которых въехал автомобиль, ждали на тротуаре зеленый сигнал светофора.
    ДТП в Харькове, где погибли 6 человек
    facebook.com/anton.gerashchenko

    КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Число погибших в результате наезда внедорожника на толпу в Харькове увеличилось до шести, сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

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    "От полученных травм скончались уже шесть ни в чем не повинных людей", — написал он в Facebook.

    По его данным, протаранивший толпу внедорожник Lexus выбросило на тротуар после столкновения с другой машиной, водитель внедорожника ехала на красный свет.

    Люди, в которых въехал автомобиль, ждали на тротуаре зеленый сигнал светофора.

    Геращенко уточнил, что водители обеих машин остались живы.

    "Автомобиль Lexus под управлением женщины 1997 года рождения, проезжая на запрещающий сигнал светофора, на большой скорости врезался в автомобиль Volkswagen Touareg. От полученного удара автомобиль Lexus, принадлежащий ее отцу, выбросило на тротуар улицы Сумской, где в этот момент находились десятки пешеходов", — написал Геращенко

    Геращенко сообщил, что этот же автомобиль в прошлом году был замечен, когда нарушал ПДД.

    facebook.com/anton.gerashchenko
    ДТП в Харькове, где погибли 6 человек

    Ранее сообщалось, что пять человек погибли, шестеро госпитализированы в результате наезда внедорожника Lexus на толпу в центре Харькова. По данным правоохранителей, авария произошла вечером в среду на одной из центральных улиц.

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